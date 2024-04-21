Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 malam ini akan diulas Okezone. Laga yang jadi penentuan nasib Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 itu akan digelar pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB dan live di RCTI!

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan berlanjut malam hari nanti. Di laga terakhir Grup A, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Yordania U-23.

Laga itu akan menentukan nasib Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Saat ini, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tengah menempati posisi kedua pada klasemen sementara Grup A.

Timnas Indonesia U-23 total mengoleksi 3 poin saat ini, hasil mengalahkan Australia U-23 dengan skor 1-0 pada laga kedua Grup A. Dengan kondisi itu, Pratama Arhan cs hanya memerlukan hasil imbang saat melawan Yordania U-23 untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Hasil imbang atas Yordania U-23 sudah cukup meloloskan skuad Garuda Muda. meskipun nantinya di laga lain Grup A, Australia U-23 bisa mengalahkan Qatar U-23. Sebab, Timnas Indonesia U-23 akan tetap unggul head to head dari Australia U-23, meski nantinya kedua tim akan mengoleksi poin sama, yakni 4 angka.

Tak ayal, duel Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23 dipastikan berjalan seru dan menarik. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, sendiri optimis para pemainnya bisa membuat Yordania U-23 kesulitan pada malam hari nanti.

“Saya akan melihat lebih dekat (pertandingan Yordania sejauh ini) dan saya akan bersiap (sesuai) untuk pertandingan ini,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari situs resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Minggu (21/4/2024).

“Kami memiliki banyak kekurangan sepanjang pertandingan ini (melawan Australia) dan kami akan memperbaikinya,” lanjutnya.

“Kami akan terus mengembangkan dan memeriksa level performa kami, dan saya pikir kami bisa tampil bagus melawan Yordania,” jelas pelatih berusia 53 tahun itu.