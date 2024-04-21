Daftar 5 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Menyusul?

DAFTAR 5 negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Akankah Timnas Indonesia U-23 menyusul malam hari nanti?

Sejumlah tim sudah memastikan diri lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 usai melakoni 2 laga di fase grup. Ada lima yang yang sudah menyegel tiket ke babak delapan besar, yakni Qatar, Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, dan juga Vietnam.

Qatar jadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat usai Qatar yang jadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Asia U-23 2024 ini sukses menang di laga kedua Grup A melawan Yordania U-23 dengan skor 2-1.

Kemenangan yang didapat pada Kamis 18 April 2024 itu memastikan Qatar U-23 bertengger kukuh di puncak klasemen sementara Grup A dengan 6 poin. Meski sudah lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Qatar masih menyisakan satu laga lagi di Grup A. Mereka akan melawan Australia U-23 di laga pamungkas yang berlangsung pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Kemudian, Korea Selatan dan Jepang sukses menyusul langkah tuan rumah untuk lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Korea Selatan memastikan diri melesat ke fase gugur usai menang 2-0 atas China di laga kedua Grup B.

Kemenangan atas China membawa Korea Selatan menempati puncak klasemen sementara Grup B saat ini. Mereka sudah mengemas 6 poin.

Sementara Jepang, mereka juga menyegel tiket perempatfinal usai menang 2-0 atas Uni Emirat Arab di laga kedua Grup B yang digelar pada 19 April 2024. Kini, Jepang mengekor ketat Korea Selatan di klasemen Grup B dengan 6 poin juga. Bahkan, kedua tim punya selisih poin sama, yakni +3.

Tak ayal, duel Jepang vs Korea Selatan di matchday ketiga alias terakhir Grup B akan jadi penentuan siapa yang lolos jadi juara grup. Laga itu akan digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, pada 22 April 2024 malam WIB.

Dua tim lainnya yang sudah memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 adalah Uzbekistan dan Vietnam. Keduanya melenggang ke perempatfinal usai menang di laga kedua Grup D pada malam hari tadi.