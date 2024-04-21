Jadwal Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Minggu 21 April 2024: Ada Laga Penentuan Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23 hingga Qatar U-23 vs Australia U-23!

JADWAL Piala Asia U-23 2024 hari ini, Minggu 21 April 2024, akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, salah satunya mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23!

Ya, gelaran Piala Asia U-23 2024 akan berlanjut hari ini. Ada dua laga seru dalam matchday ketiga Grup A yang akan digelar malam nanti dengan mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 dan juga Timnas Qatar U-23 vs Timnas Australia U-23.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 sendiri akan digelar di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB. Laga ini akan menentukan nasib pasukan Shin Tae-yong untuk melaju ke babak perempatfinal.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 kini masih bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara Grup A. Pratama Arhan cs sudah mengemas 3 poin sejauh ini.

Dengan kondisi ini, andai meraih hasil imbang atas Yordania U-23, Timnas Indonesia U-23 sudah bisa dipastikan lolos ke perempatfinal. Hasil tersebut cukup membawa skuad Garuda Muda melenggang ke perempatfinal, sekalipun Australia U-23 menang atas Qatar U-23.

Jika menang atas Qatar U-23, koleksi poin Australia U-23 dengan skuad Garuda Muda akan sama-sama empat poin. Tetapi, Timnas Indonesia U-23 tetap berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul head-to-head atas Australia U-23.

Pasalnya, di laga macthday kedua Grup A, Timnas Indonesia U-23 sukses menumbangkan Australia U-23. Laga berakhir dengan skor 1-0 berkat gol Komang Teguh yang memanfaatkan umpan ciamik dari Nathan Tjoe-A-On.

Meski begitu, pasukan Shin Tae-yong jelas tetap akan mengincar kemenangan saat melawan Yordania U-23 nanti. Apalagi Garuda Muda tak boleh kalah jika mau lolos ke babak perempatfinal.