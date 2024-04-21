Klasemen Sementara Grup D Piala Asia U-23 2024 di Matchday Kedua: Timnas Vietnam U-23 Posisi Kedua, Timnas Malaysia U-23 Ketiga

Timnas Malaysia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Vietnam U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/FA Malaysia)

KLASEMEN sementara Grup D Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Timnas Uzbekistan U-23 sementara berada di puncak klasemen dengan poin sempurna usai berhasil mengalahkan Kuwait U-23 dengan skor telak 5-0.

Tepat satu strip di bawah atau tepatnya di peringkat kedua ada Timnas Vietnam U-23 yang punya jumlah poin sama. The Golden Stars juga memiliki poin sempurna.

Vietnam U-23 menyapu bersih dua kemenangan di fase grup. Mereka baru saja mengalahkan Timnas Malaysia U-23 dengan skor akhir 2-0.

Sebelumnya, Vietnam U-23 juga menang 3-1 atas Kuwait U-23 di laga pembuka. Dua kemenangan itu membuat pasukan Gong Oh-kyun memastikan diri ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Dengan begitu, Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Vietnam U-23 sudah dipastikan akan menjadi wakil dari Grup D pada babak perempatfinal nanti