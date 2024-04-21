Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Kuwait U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Piala Asia U-23 2024: Pesta Gol, Young White Wolves ke Perempatfinal

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |00:41 WIB
Hasil Timnas Kuwait U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Piala Asia U-23 2024: Pesta Gol, <i>Young White Wolves</i> ke Perempatfinal
Timnas Uzbekistan U-23 menang telak 5-0 atas Timnas Kuwait U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/Uzbekistanfa)
A
A
A

TIMNAS Uzbekistan U-23 sukses mengatasi perlawanan Timnas Kuwait U-23 pada matchday kedua Grup D Piala Asia U-23 2024. Bermain di Stadion Al Janoub, Sabtu (20/4/2024) malam WIB, Young White Wolves -julukan Uzbekistan U-23- menang telak dengan skor akhir 5-0.

Kemenangan ini sekaligus membuat Timnas Uzbekistan U-23 memastikan diri melaju ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Mereka akan menemani Vietnam U-23 yang juga sudah memastikan tiket ke babak delapan besar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Uzbekistan U-23 tampil dominan sejak awal pertandingan. Kemenangan atas Malaysia U-23 di laga pembuka membuat Young White Wolves bermain begitu percaya diri.

Jasurbek Jalolidinov dan rekan-rekan terus menggempur pertahanan Timnas Kuwait U-23 sejak menit-menit awal. Beberapa peluang sempat didapatkan Timnas Uzbeskitan U-23 meski belum menjadi gol.

Setelah melakukan beberapa percobaan, Alibek Davronov akhirnya memecah kebuntuan Uzbekistan U-23 pada menit ke-32. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
