Hasil Piala Asia U-23 2024 Semalam: Malaysia Dibungkam Vietnam, Uzbekistan Hajar Kuwait 5-0

HASIL Piala Asia U-23 2024 semalam akan diulas dalam artikel ini. Di antaranya, ada duel Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23. Dalam laga itu, Malaysia U-23 tumbang dengan skor 0-2.

Ya, gelaran Piala Asia U-23 2024 berlanjut semalam. Ada dua laga yang digelar semalam dalam lanjutan Grup D. Selain pertandingan Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23, ada duel Timnas Kuwait U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23.

Laga Malaysia U-23 vs Vietnam U-23 sendiri digelar lebih dahulu. Bermain di Khalifah International Stadium, Al Rayyan, Sabtu 20 April 2024 malam WIB, skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- tak berdaya hingga tumbang dengan skor 0-2.

Di babak pertama, Malaysia U-23 sudah tertinggal 0-1 karena kebobolan gol Khuat Van Khang pada menit ke-39. Kemudian, di babak kedua, penderitaan Malaysia U-23 bertambah karena wasit memberi Vietnam U-23 hadiah penalti.

Vo Hoang Minh Khoa yang maju sebagai algojo penalti pun sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna hingga membawa Vietnam menggandakan keunggul 2-0 pada menit ke-60. Di sisa waktu pertandingan, Malaysia U-23 tak bisa membalas satu pun gol.

Hasil ini membuat Malaysia U-23 sudah menelan 2 kekalahan di laga Grup D Piala Asia U-23 2024. Malaysia U-23 pun sudah dipastikan gagal melesat ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024, sementara Vietnam U-23 mereka menyegel tiket perempatfinal.

Laga yang tak kalah seru juga tersaji dalam pertemuan Timnas Kuwait U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. Uzbekistan U-23 tampil menggila kala bermain di Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Sabtu 20 April 2024 malam WIB.

Uzbekistan U-23 sukses membantai Kuwait U-23 dengan skor telak 0-5! Pesta gol Uzbekistan U-23 tercipta lewat aksi Alibek Davronov (32’), Mukhammadkodir Khamrallev (49’), Khojimat Erkinov (55’), Diyor Kholmatov (86’ P), dan Khusayin Norchaev (90+6’).