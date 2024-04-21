Hasil Barito Putera vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Ditahan 2-2

BANTUL – Persija Jakarta harus puas cuma bisa bawa pulang satu poin saja dari markas Barito Putera dalam laga pekan ke-32 Liga 1 2023-2024, pada Minggu (21/4/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, tim berjuluk Macan Kemayoran itu tepatnya ditahan dengan skor 2-2.

Awalnya Persija sempat memimpin lewat gol Ryo Matsumura di menit 44, namun dibalas dengan cepat oleh Amiruddin Bagus Kahfi pada menit 45+1. Lalu di babak kedua, Persija tertinggal dulu gara-gara Eksel Runtukahu di menit 47.

Beruntung Persija berhasil mencetak gol lagi pada menit 75 berkat aksi Akbar Arjunsyah. Kini dengan hasil imbang itu, Persija masih tertahan di posisi 10 dengan 42 poin, sedangkan Barito di peringkat 11 dengan 43 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan dengan intensitas tinggi begitu dimulai di mana kedua tim bermain dalam tempo yang cepat. Pada menit kelima, Barito Putera lebih dulu mengancam lewat tendangan keras Bagus Kahfi yang mengarah tepat ke pelukan Andritany Ardhiyasa.

Lima belas menit laga berjalan, Bagus Kahfi mendapatkan peluang emas setelah menerima bola liar usai Devid melewati Andritany di kotak penalti. Sayangnya, tendangannya malah mengarah ke jaring luar gawang meski sudutnya memang sangat sempit.

Tak lama berselang, Laskar Antasari -julukan Barito Putera- kembali menebar ancaman lewat tandukan Gustavo Tocantins yang menyambut umpan silang Mike Ott. Namun, bola yang melambung masih bisa ditepis oleh Andritany.

Di sisi lain, Persija masih kesulitan untuk mendapatkan peluang berbahaya hingga setengah jam pertandingan bergulir. Mereka mampu menyerang tetapi selalu menemui kebuntuan ketika ingin melakukan penyelesaian akhir.

Pada menit 43, akhirnya Macan Kemayoran -julukan Persija- mampu memecah kebuntuan. Lewat kerjasama apik umpan satu-dua, Gustavo Almeida memberikan umpan kepada Ryo Matsumura tepat di mulut gawang sehingga pemain asal Jepang itu dengan mudah menceploskan bola ke dalam gawang.

Namun, tiga menit kemudian Barito mampu menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol Bagus Kahfi yang menjebol gawang Andritany dengan tendangan mendatar dari dalam kotak penalti. Skor tersebut pun bertahan hingga turun minum.