Hasil Barito Putera vs Persija Jakarta di Babak Pertama: Gol Ryo Matsumura Dibalas Bagus Kahfi, Skor 1-1

BANTUL – Persija Jakarta harus puas menutup babak pertama kontra Barito Putera dengan skor sama di Stadion Sultan Agung, Bantunl, pada Minggu (21/4/2024) malam WIB. Memainkan laga pekan ke-32 Liga 1 2023-2024, Persija tepatnya ditahan 1-1 oleh tim tuan rumah.

Persija menjadi tim pertama yang unggul berkat gol Ryo Matsumura di menit 44. Namun, Barito Putera bisa membalas lewat aksi Amiruddin Bagus Kahfi pada menit ke-45+1.

Jalannya Pertandingan

Baca Juga:

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan dengan intensitas tinggi begitu dimulai di mana kedua tim bermain dalam tempo yang cepat. Pada menit kelima, Barito Putera lebih dulu mengancam lewat tendangan keras Bagus Kahfi yang mengarah tepat ke pelukan Andritany Ardhiyasa.

Lima belas menit laga berjalan, Bagus Kahfi mendapatkan peluang emas setelah menerima bola liar usai Devid melewati Andritany di kotak penalti. Sayangnya, tendangannya malah mengarah ke jaring luar gawang meski sudutnya memang sangat sempit.

Tak lama berselang, Laskar Antasari -julukan Barito Putera- kembali menebar ancaman lewat tandukan Gustavo Tocantins yang menyambut umpan silang Mike Ott. Namun, bola yang melambung masih bisa ditepis oleh Andritany.

Di sisi lain, Persija masih kesulitan untuk mendapatkan peluang berbahaya hingga setengah jam pertandingan bergulir. Mereka mampu menyerang tetapi selalu menemui kebuntuan ketika ingin melakukan penyelesaian akhir.