Persib Bandung Kalahkan Persebaya Surabaya 3-1, Bojan Hodak Apresiasi Ciro Alves dan David da Silva

BOJAN Hodak mengapresiasi penampilan Ciro Alves dan David da Silva. Sang pelatih menilai keduanya menjadi aktor dibalik kemenangan Persib Bandung atas Persebaya Surabaya di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/4/2024).

Ciro Alves menciptakan dua assist untuk tiga gol yang berhasil disarangkan David da Silva. Sehingga Persib menang dengan skor 3-1 atas Persebaya.

Pelatih asal Kroasia ini memastikan Ciro Alves dan David da Silva merupakan pemain yang bagus. Namun di babak pertama, keduanya tidak banyak memiliki banyak ruang hingga hanya bisa menciptakan satu gol.

“David tidak bisa banyak bergerak tapi dia bermain bagus dan bisa mencetak gol. Ini hal yang terpenting di dalam sepak bola,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.

Sementara mengenai Ciro Alves, pelatih berkepala plontos ini akui pemilik nomor punggung 77 itu tengah dalam performa bagus. Bahkan terlihat begitu kuat.

“Saya harap ini bisa terus dipelihara hingga babak empat besar, karena kami membutuhkan mereka dalam performa seperti ini, karena itu akan sangat membahayakan bagi tim lawan,” harapnya.