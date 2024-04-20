Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Bungkam Persebaya Surabaya 3-1, Bojan Hodak Apresiasi Pemainnya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |19:23 WIB
Persib Bandung Bungkam Persebaya Surabaya 3-1, Bojan Hodak Apresiasi Pemainnya
Bojan Hodak mengapresiasi anak asuhnya usai menang 3-1 atas Persebaya Surabaya (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan apresiasinya kepada anak asuhnya usai menang 3-1 atas Persebaya Surabaya di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Laga itu berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/4/2024).

David da Silva tampil menggila di laga tersebut dengan menciptakan hattrick (43, 67, 87). Sedangkan satu gol Persebaya diciptakan Dusan Stevanovic (57’).

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Hodak menilai laga ini lebih baik ketimbang saat melawan Persita Tangerang di pekan ke-31. Sebab, Persib kecolongan meski sudah unggul lebih dulu sehingga laga berakhir 3-3.

“Saya rasa mereka tidak memiliki peluang lainnya. Teja tidak banyak bekerja tadi,” kata Hodak dalam konferensi pers usai laga, Sabtu (20/4/2024).

Untuk lini serang, Hodak cukup senang karena bisa mencetak tiga gol. Sayangnya, di babak kedua, mereka seharusnya bisa mengukir lebih banyak gol lantaran tim tamu bermain dengan 10 orang.

“Tapi kami akhirnya bisa mencetak gol dan mendapatkan dua peluang lainnya,” kata Hodak.

Halaman:
1 2
      
