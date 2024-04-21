Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Fulham vs Liverpool: Dua Laga Tanpa Kemenangan, Jurgen Klopp Pastikan The Reds Bangkit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |22:00 WIB
Fulham vs Liverpool: Dua Laga Tanpa Kemenangan, Jurgen Klopp Pastikan <i>The Reds</i> Bangkit
Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL - Jurgen Klopp siap mengembalikan jati diri Liverpool saat melawan Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Craven Cottage, Minggu (21/4/2023) pukul 22.30 WIB.

The Reds -julukan Liverpool- dalam dua laga terakhir Liga Inggris belum meraih kemenangan. Sementara itu, Fulham dalam dua laga terakhir selalu meraih kemenangan.

Jurgen Klopp mengatakan Liverpool harus menjadi tim yang disegani lawan. Hal itu akan kembali ditunjukkan dalam laga nanti dengan permainan tim asuhannya lebih baik dari beberapa pekan terakhir.

"Kami harus memastikan bahwa kami kembali menjadi lawan bagi setiap tim yang tidak ingin mereka lawan," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Minggu (21/4/2024).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk laga itu. Dia menilai kans Liverpool meriah hasil maksimal cukup besar meskipun bermain di kandang lawan

"Kami akan menemukan cara untuk menjadi positif, melihat peluang di depan kami dan semua hal semacam ini," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638679/ganda-campuran-bulu-tangkis-indonesia-raih-emas-asian-youth-games-2025-szz.webp
Ganda Campuran Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Daftar Skuad Tim Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025, Dipenuhi Pemain Muda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement