Fulham vs Liverpool: Dua Laga Tanpa Kemenangan, Jurgen Klopp Pastikan The Reds Bangkit

LIVERPOOL - Jurgen Klopp siap mengembalikan jati diri Liverpool saat melawan Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Craven Cottage, Minggu (21/4/2023) pukul 22.30 WIB.

The Reds -julukan Liverpool- dalam dua laga terakhir Liga Inggris belum meraih kemenangan. Sementara itu, Fulham dalam dua laga terakhir selalu meraih kemenangan.

Jurgen Klopp mengatakan Liverpool harus menjadi tim yang disegani lawan. Hal itu akan kembali ditunjukkan dalam laga nanti dengan permainan tim asuhannya lebih baik dari beberapa pekan terakhir.

"Kami harus memastikan bahwa kami kembali menjadi lawan bagi setiap tim yang tidak ingin mereka lawan," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Minggu (21/4/2024).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk laga itu. Dia menilai kans Liverpool meriah hasil maksimal cukup besar meskipun bermain di kandang lawan

"Kami akan menemukan cara untuk menjadi positif, melihat peluang di depan kami dan semua hal semacam ini," katanya.