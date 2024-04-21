Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Menang 2-0 atas Wolves, Mikel Arteta Senang Punya Motivasi Tambahan Sebelum Derby London

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |11:53 WIB
Arsenal Menang 2-0 atas Wolves, Mikel Arteta Senang Punya Motivasi Tambahan Sebelum Derby London
Laga Wolverhampton Wanderers vs Arsenal. (Foto: Reuters)
WOLVERHAMPTON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, senang bukan main mendapati timnya menang 2-0 atas Wolverhampton Wanderers atau Wolves di pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, kemenangan ini memberi The Gunners -julukan Arsenal- motivasi tambahan sebelum tampil di Derby London menghadapi Chelsea.

Bertanding di Molineux Stadium, Minggu (21/4/2024) dini hari WIB, Arsenal sukses meraih kemenangan 2-0 atas Wolverhampton Wanderers. Leandro Trossard (45') dan Martin Odegaard (90+5') menjadi pencetak gol kemenangan The Gunners.

Wolverhampton Wanderers vs Arsenal

Sementara itu, kemenangan atas Wolverhampton Wanderers membuat Arsenal menggeser Manchester City untuk memuncaki klasemen sementara Liga Inggris. Saat ini, Arsenal memimpin dengan 74 poin.

Mikel Arteta pun senang dengan kemenangan Arsenal karena mampu bangkit usai tiga laga terakhir di semua kompetisi hanya mendapat dua imbang dan satu kekelahan. Selain itu, ia menilai Molineux Stadium merupakan tempat yang sulit karena banyak tim besar tak bisa mendapatkan poin.

“Ketahanan yang ditunjukkan tim dan karakter setelah seminggu penuh emosi, ini adalah peluang besar bagi kami untuk kembali dan menjadi puncak liga dengan lima pertandingan tersisa," kata Mikel Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (21/4/2024).

