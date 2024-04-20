Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Iri Lihat Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Australia U-23: Teringat Malaysia Pernah Kalahkan Australia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |22:34 WIB
Media Malaysia Iri Lihat Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Australia U-23: Teringat Malaysia Pernah Kalahkan Australia
Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Australia U-23 bikin media Malaysia iri (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia iri lihat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23. Mereka teringat Timnas Malaysia pernah mengalahkan Timnas Australia dalam satu kesempatan.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australua U-23 itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Garuda Muda menang dengan skor 1-0.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 (Foto: PSSI)

Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Komang Teguh (45’). Hasil positif itu membuahkan tiga poin bagi Timnas Indonesia U-23 pada matchday dua Grup A Piala Asia U-23 2024.

Hasil itu ternyata bikin media Malaysia, One Football, iri. Mereka lalu mengingat-ingat Harimau Malaya juga pernah mengalahkan Australia.

“Baru teringat, Malaysia pernah merasakan satu kali menang dan seri melawan Australia, keduanya pada 2019,” cuit akun Twitter @OnefootballM, Sabtu (20/4/2024).

“Malaysia U-23 1-1 Australia U-23. Malaysia U-19 3-0 Australia U-19,” imbuh akun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638475/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-moncer-usai-dibekap-cedera-ayc.webp
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Moncer usai Dibekap CederaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/04/25/pelatih_liverpool_jurgen_klopp_kecewa.jpg
Liverpool Krisis! Jurgen Klopp Buka Suara Soal Kemungkinan Kembali ke Anfield
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement