Media Malaysia Iri Lihat Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Australia U-23: Teringat Malaysia Pernah Kalahkan Australia

Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Australia U-23 bikin media Malaysia iri (Foto: PSSI)

MEDIA Malaysia iri lihat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23. Mereka teringat Timnas Malaysia pernah mengalahkan Timnas Australia dalam satu kesempatan.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australua U-23 itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Garuda Muda menang dengan skor 1-0.

Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Komang Teguh (45’). Hasil positif itu membuahkan tiga poin bagi Timnas Indonesia U-23 pada matchday dua Grup A Piala Asia U-23 2024.

Hasil itu ternyata bikin media Malaysia, One Football, iri. Mereka lalu mengingat-ingat Harimau Malaya juga pernah mengalahkan Australia.

“Baru teringat, Malaysia pernah merasakan satu kali menang dan seri melawan Australia, keduanya pada 2019,” cuit akun Twitter @OnefootballM, Sabtu (20/4/2024).

“Malaysia U-23 1-1 Australia U-23. Malaysia U-19 3-0 Australia U-19,” imbuh akun tersebut.