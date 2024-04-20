MEDIA Malaysia iri lihat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23. Mereka teringat Timnas Malaysia pernah mengalahkan Timnas Australia dalam satu kesempatan.
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australua U-23 itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Garuda Muda menang dengan skor 1-0.
Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Komang Teguh (45’). Hasil positif itu membuahkan tiga poin bagi Timnas Indonesia U-23 pada matchday dua Grup A Piala Asia U-23 2024.
Hasil itu ternyata bikin media Malaysia, One Football, iri. Mereka lalu mengingat-ingat Harimau Malaya juga pernah mengalahkan Australia.
“Baru teringat, Malaysia pernah merasakan satu kali menang dan seri melawan Australia, keduanya pada 2019,” cuit akun Twitter @OnefootballM, Sabtu (20/4/2024).
“Malaysia U-23 1-1 Australia U-23. Malaysia U-19 3-0 Australia U-19,” imbuh akun tersebut.