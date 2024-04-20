Breaking News: Timnas Malaysia U-23 Resmi Tersingkir dari Piala Asia U-23 2024!

Timnas Malaysia U-23 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024 usai kalah 0-2 dari Timnas Vietnam U-23 di laga kedua Grup D (Foto: Instagram/FA Malaysia)

TIMNAS Malaysia resmi tersingkir dari Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu terjadi usai Harimau Malaya muda kalah dari Vietnam U-23 di laga kedua Grup D.

Bermain di Stadion International Khalifa, Al Rayyan, Sabtu (20/4/2024) malam WIB, Timnas Malaysia U-23 takluk dengan skor telak 0-2. Dua gol Timnas Vietnam U-23 masing-masing dicetak Khuat Van Khang (39') dan Vo Hoang Minh Koa (60').

Kekalahan 0-2 dari Timnas Vietnam U-23 membuat Timnas Malaysia U-23 kian terbenam di dasar klasemen sementara Grup D Piala Asia U-23 2024. Pasukan Juan Torres Garrido berada di posisi juru kunci dengan nol poin.

Ya, Timnas Malaysia U-23 belum merasakan kemenangan dari dua pertandingan fase grup yang mereka mainkan. Sebelumnya, Timnas Malaysia U-23 juga dipaksa takluk 0-2 dari Uzbekistan U-23 di laga pembuka.

Timnas Malaysia U-23 sebenarnya masih memiliki satu pertandingan tersisa di fase grup yakni menghadapi Kuwait U-23. Namun, apapun hasil laga tersebut tidak berpengaruh apapun pada nasib mereka.