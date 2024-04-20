Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Malaysia U-23 Resmi Tersingkir dari Piala Asia U-23 2024!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |22:20 WIB
Breaking News: Timnas Malaysia U-23 Resmi Tersingkir dari Piala Asia U-23 2024!
Timnas Malaysia U-23 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024 usai kalah 0-2 dari Timnas Vietnam U-23 di laga kedua Grup D (Foto: Instagram/FA Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia resmi tersingkir dari Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu terjadi usai Harimau Malaya muda kalah dari Vietnam U-23 di laga kedua Grup D.

Bermain di Stadion International Khalifa, Al Rayyan, Sabtu (20/4/2024) malam WIB, Timnas Malaysia U-23 takluk dengan skor telak 0-2. Dua gol Timnas Vietnam U-23 masing-masing dicetak Khuat Van Khang (39') dan Vo Hoang Minh Koa (60').

Kekalahan 0-2 dari Timnas Vietnam U-23 membuat Timnas Malaysia U-23 kian terbenam di dasar klasemen sementara Grup D Piala Asia U-23 2024. Pasukan Juan Torres Garrido berada di posisi juru kunci dengan nol poin.

Ya, Timnas Malaysia U-23 belum merasakan kemenangan dari dua pertandingan fase grup yang mereka mainkan. Sebelumnya, Timnas Malaysia U-23 juga dipaksa takluk 0-2 dari Uzbekistan U-23 di laga pembuka.

Timnas Malaysia U-23 sebenarnya masih memiliki satu pertandingan tersisa di fase grup yakni menghadapi Kuwait U-23. Namun, apapun hasil laga tersebut tidak berpengaruh apapun pada nasib mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638417/atlet-triathlon-andy-wibowo-kepincut-teknologi-sepatu-lari-karya-anak-bangsa-bnx.webp
Atlet Triathlon Andy Wibowo Kepincut Teknologi Sepatu Lari Karya Anak Bangsa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/emil_audero.jpg
Komentar Berkelas Emil Audero usai Clean Sheet dan Kembalikan Kejayaan Cremonese
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement