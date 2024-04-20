Hitung-hitungan Timnas Thailand U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Dibantai Timnas Arab Saudi 5-0

HITUNG-hitungan Timnas Thailand U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah dibantai Timnas Arab Saudi U-23 dengan skor 5-0 akan diulas Okezone. Semalam, Timnas Thailand U-23 racikan Issara Sritaro bersua Timnas Arab Saudi U-23 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Khalifah International Stadium.

Timnas Thailand U-23 dalam kepercayaan diri menatap laga semalam. Sebab, Teerasak Poeiphimai dan kawan-kawan sanggup membungkam Timnas Irak U-23 dengan skor 2-0 di matchday pertama Grup C.

Namun, ketika dihadapkan dengan Timnas Arab Saudi U-23 yang berstatus juara bertahan, Timnas Thailand U-23 kelimpungan. Tim terkuat di Kawasan Asia Tenggara ini dihajar Timnas Arab Saudi U-23 dengan skor mencolok, yakni 0-5!

Gol-gol Timnas Arab Saudi U-23 dalam laga ini dilesakkan Yahya pada menit keempat, Al-Ghamdi (45+1) serta hattrick dari Abdullah Hadi Radif (45+7’, 52’ dan 73’). Berkat tambahan tiga poin ini, Arab Saudi U-23 hampir dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dengan koleksi enam angka.

Sebelumnya di matchday pertama, Timnas Arab Saudi U-23 menang 4-2 atas Timnas Tajikistan U-23. Arab Saudi U-23 hanya membutuhkan tambahan satu poin kontra Timnas Irak U-23 di laga pamungkas Grup C untuk memastikan tempat di perempatfinal.

Lantas, bagaimana dengan Timnas Thailand U-23? Masih adakah peluang mereka lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Peluangnya sangat besar.