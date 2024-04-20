Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Thailand U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Dibantai Timnas Arab Saudi 5-0

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |07:52 WIB
Hitung-hitungan Timnas Thailand U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Dibantai Timnas Arab Saudi 5-0
Hitung-hitungan Timnas Thailand U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah kalah 5-0 dari Timnas Arab Saudi U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Thailand U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah dibantai Timnas Arab Saudi U-23 dengan skor 5-0 akan diulas Okezone. Semalam, Timnas Thailand U-23 racikan Issara Sritaro bersua Timnas Arab Saudi U-23 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Khalifah International Stadium.

Timnas Thailand U-23 dalam kepercayaan diri menatap laga semalam. Sebab, Teerasak Poeiphimai dan kawan-kawan sanggup membungkam Timnas Irak U-23 dengan skor 2-0 di matchday pertama Grup C.

Timnas Thailand U-23 kalah 0-5 dari Timnas Arab Saudi U-23

Namun, ketika dihadapkan dengan Timnas Arab Saudi U-23 yang berstatus juara bertahan, Timnas Thailand U-23 kelimpungan. Tim terkuat di Kawasan Asia Tenggara ini dihajar Timnas Arab Saudi U-23 dengan skor mencolok, yakni 0-5!

Gol-gol Timnas Arab Saudi U-23 dalam laga ini dilesakkan Yahya pada menit keempat, Al-Ghamdi (45+1) serta hattrick dari Abdullah Hadi Radif (45+7’, 52’ dan 73’). Berkat tambahan tiga poin ini, Arab Saudi U-23 hampir dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dengan koleksi enam angka.

Sebelumnya di matchday pertama, Timnas Arab Saudi U-23 menang 4-2 atas Timnas Tajikistan U-23. Arab Saudi U-23 hanya membutuhkan tambahan satu poin kontra Timnas Irak U-23 di laga pamungkas Grup C untuk memastikan tempat di perempatfinal.

Lantas, bagaimana dengan Timnas Thailand U-23? Masih adakah peluang mereka lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Peluangnya sangat besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.webp
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/10/luciano_spalletti.jpg
Jelang Kehadiran Luciano Spalletti, Juventus Malah Dapat Kabar Buruk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement