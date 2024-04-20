Gagal Rasakan Gelar Liga Jerman, Harry Kane Berharap Bisa Angkat Trofi Liga Champions Bersama Bayern Munich

MUNICH – Pemain anyar Bayern Munich, Harry Kane kecewa gagal merasakan gelar Liga Jerman usai Bayer Leverkusen sukses menguasai trofi Bundesliga di musim 2023-2024 tersebut. Kane pun masih belum menyerah mengejar trofi pertamanya bersama Bayern, karena itu ia berharap The Bavarians –julukan Bayern– bisa memenangkan Liga Champions 2023-2024.

Saat ini, Bayern baru saja memastikan diri lolos ke babak semifinal Liga Champions 2023-2024. Kepastian itu diraih usai Bayern Munich menang tipis 1-0 atas Arsenal di leg kedua babak perempatfinal yang berlangsung di Stadion Allianz Arena, Kamis 18 April 2024 dini hari WIB. Adapun satu gol kemenangan The Bavarian itu dicetak oleh Joshua Kimmich di menit ke-63.

Kemenangan ini sekaligus memastikan Bayern Munich dapat tiket semifinal. Pasalnya, tim yang dinahkodai Thomas Tuchel itu menyingkirkan Arsenal dengan skor agregat 3-2.

Kane puas bukan main membawa Bayern menyingkirkan Arsenal. Dia sudah bisa menebak The Bavarian mampu meraih kemenangan lantaran bermain di hadapan publiknya sendiri. Menurutnya ini adalah hasil yang penting, mengingat mereka sedang mengalami masa sulit.

“Kemenangan yang luar biasa. Ini merupakan musim yang sulit bagi kami. Kami kadang-kadang harus berjuang dan menyelesaikannya,” kata Kane, dilansir dari Metro, Sabtu (20/4/2024).

“Kami tahu kami bisa membuat perbedaan dengan fans kami di rumah. Itu adalah pertandingan yang sulit, pertandingan yang ketat. Itu adalah gol hebat dari Josh (Kimmich),” sambungnya.