Australia U-23 Kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23, Tony Vidmar Kecewa Tak Bisa Panggil Calon Pemain Bayern Munich

Nestory Irankunda tengah tajam tapi tak bisa dipanggil Timnas Australia U-23 (Foto: Instagram/@nestory._)

DOHA - Pelatih Timnas Australia U-23, Tony Vidmar, kecewa Nestory Irankunda tak bermain di Piala Asia U-23 2024. Menurutnya, Olyroos kehilangan pemain yang mampu mencetak gol.

Australia menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Indonesia U-23 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis 18 April 2024 malam WIB.

Gawang Timnas Indonesia U-23 hampir kerasukan pada menit ke-25. Namun, eksekusi Mohamed Toure gagal usai Ernando Ari mampu membaca arah bola. Sementara, Komang Teguh sukses membawa Garuda Muda meraih kemenangan setelah mampu menerima umpan Nathan Tjoe-A-On pada menit 45.

Kekalahan dari Timnas Indonesia membuat Australia menempati posisi juru kunci atau keempat dengan satu poin. Sedangkan, tim besutan Shin Tae-yong naik ke peringkat kedua dengan tiga poin.

Vidmar mengakui Australia tampil bagus menghadapi Timnas Indonesia U-23, tetapi tak mampu mendapatkan gol. Ia pun kecewa Nestory yang sedang dalam performa apik di level klub tak bisa memperkuat negaranya.

"Melihat ke belakang adalah hal yang luar biasa, tetapi mencetak gol jelas merupakan masalah bagi Olyroos,” kata Vidmar dikutip dari News, Jumat (19/4/2024).