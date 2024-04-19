Permainan Timnas Indonesia U-23 Disebut Lebih Maju 1 Abad ketimbang Timnas Malaysia U-23

Timnas Indonesia U-23 disebut lebih maju 1 abad ketimbang Timnas Malaysia U-23. (Foto: X/@afcasiancup)

PERMAINAN Timnas Indonesia U-23 disebut lebih maju 1 abad ketimbang Timnas Malaysia U-23. Pendapat itu disampaikan salah satu masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @fxqnxa. Ia mengatakan seperti itu karena kecewa sepakbola Malaysia tak kunjung berkembang.

Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) seperti tak mau mencontoh cara PSSI yang pelan-pelan berhasil meningkatkan prestasi tim nasional mereka. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mulai menembus persaingan papan tengah Asia.

(Timnas Malaysia U-23 kalah di laga pertama Piala Asia U-23 2024)

Terbukti, Timnas Indonesia berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, sesuatu yang gagal dicapai Timnas Malaysia. Selain itu, Timnas Indonesia juga selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah dua kali menang atas wakil Asia Tenggara, Vietnam.

Bagaimana dengan Timnas Malaysia? Jika kalah dari Kirgistan di matchday kelima, skuad Harimau Malaya dipastikan gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Rentetan hasil buruk yang dialami tim senior berlanjut ke Timnas Malaysia U-23. Di laga pertama Grup D Piala Asia U-23 2024, Timnas Malaysia U-23 tumbang 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23.

Jika kalah dari Timnas Vietnam U-23 di matchday kedua Grup D pada besok malam, Malaysia U-23 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024. Lantas, bagaimana dengan Timnas Indonesia U-23?