Ditekuk Timnas Indonesia U-23, Tony Vidmar Akui Timnas Australia U-23 Main Kurang Tenang

Timnas Australia U-23 bermain kurang tenang sehingga kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/@FootballAUS)

DOHA – Pelatih Timnas Australia U-23, Tony Vidmar, mengakui anak asuhnya kurang tenang ketika dikalahkan Timnas Indonesia U-23 0-1 di Piala Asia U-23 2024. Kelemahan itu harus dibayar dengan mahal.

Australia U-23 harus menyudahi catatan manis kala bertemu dengan Indonesia U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis 18 April 2024 malam WIB. Olyroos kalah lewat gol tunggal yang dicetak oleh Komang Teguh (45’).

Ini merupakan kekalahan pertama bagi Australia U-23 dari Indonesia U-23 setelah tiga pertemuan sebelumnya. Kekalahan ini membuat jalan mereka semakin terjal untuk menembus babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Usai pertandingan, Vidmar memuji pertahanan solid dari kedua tim dalam pertandingan tersebut. Meski mendominasi, pelatih berusia 53 tahun itu mengakui Australia U-23 kurang tenang saat melakukan penyelesaian akhir.

“Ini benar-benar sebuah kombinasi, pertahanan tegas dari kedua tim sangat bagus, tapi saya pikir kami kurang memiliki ketenangan di depan gawang,” kata Vidmar dilansir dari laman resmi Timnas Australia, Jumat (19/4/2024).

"Saya pikir ada beberapa dari mereka yang terburu-buru saat menembak. Dan kualitas itulah yang kami butuhkan, kualitas dan ketenangan yang lebih baik, memiliki ketenangan itu,” sambung pria asal Australia itu.