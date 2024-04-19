Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditekuk Timnas Indonesia U-23, Tony Vidmar Akui Timnas Australia U-23 Main Kurang Tenang

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |16:24 WIB
Ditekuk Timnas Indonesia U-23, Tony Vidmar Akui Timnas Australia U-23 Main Kurang Tenang
Timnas Australia U-23 bermain kurang tenang sehingga kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/@FootballAUS)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Australia U-23, Tony Vidmar, mengakui anak asuhnya kurang tenang ketika dikalahkan Timnas Indonesia U-23 0-1 di Piala Asia U-23 2024. Kelemahan itu harus dibayar dengan mahal.

Australia U-23 harus menyudahi catatan manis kala bertemu dengan Indonesia U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis 18 April 2024 malam WIB. Olyroos kalah lewat gol tunggal yang dicetak oleh Komang Teguh (45’).

Timnas Indonesia U-23

Ini merupakan kekalahan pertama bagi Australia U-23 dari Indonesia U-23 setelah tiga pertemuan sebelumnya. Kekalahan ini membuat jalan mereka semakin terjal untuk menembus babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Usai pertandingan, Vidmar memuji pertahanan solid dari kedua tim dalam pertandingan tersebut. Meski mendominasi, pelatih berusia 53 tahun itu mengakui Australia U-23 kurang tenang saat melakukan penyelesaian akhir.

“Ini benar-benar sebuah kombinasi, pertahanan tegas dari kedua tim sangat bagus, tapi saya pikir kami kurang memiliki ketenangan di depan gawang,” kata Vidmar dilansir dari laman resmi Timnas Australia, Jumat (19/4/2024).

"Saya pikir ada beberapa dari mereka yang terburu-buru saat menembak. Dan kualitas itulah yang kami butuhkan, kualitas dan ketenangan yang lebih baik, memiliki ketenangan itu,” sambung pria asal Australia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1638153/premier-padel-2025-new-giza-p2-adu-skill-di-tanah-piramida-link-streaming-di-vision-wuf.webp
Premier Padel 2025 New Giza P2: Adu Skill di Tanah Piramida, Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/eduardo_camavinga.jpg
6 Posisi yang Sudah Dimainkan Eduardo Camavinga di Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement