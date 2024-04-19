PSSI Rayakan Ulang Tahun Ke-94, Erick Thohir: Terobosan dan Perbaikan Jadi Fokus Kami!

JAKARTA – PSSI merayakan ulang tahun yang ke-94 tepat pada Jumat (19/4/2024). Ketua Umum Erick Thohir mengatakan, terobosan dan perbaikan jadi fokus federasi di usia yang baru.

Federasi sepakbola Indonesia itu resmi terbentuk pada 19 April 1930 berkat prakarsa Ir. Dr. Soeratin. Tak terasa, PSSI kini sudah menyentuh usia 94 tahun.

Erick mengatakan, mimpi untuk membawa sepakbola Indonesia berkarya di panggung dunia, terus dirajut. Ia bertekad memberikan rasa bangga kepada setiap penggemar sepakbola di Tanah Air.

“Hari ini tepat 94 tahun PSSI berdiri. Mimpi untuk melihat sepakbola Indonesia bisa tampil di level dunia terus kita rajut,” kata Erick dalam unggahan di akun Instagram-nya @erickthohir.

“Kami ingin membuat seluruh masyarakat Indonesia bangga dengan sepakbola. Terobosan dan perbaikan menjadi fokus kami untuk bisa mewujudkan mimpi besar kita, sepakbola yang bersih dan berprestasi,” lanjut Menteri BUMN itu.

“Selamat ulang tahun PSSI!” tutup Erick.