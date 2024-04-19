Jadwal Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Jumat 19 April 2024: Ada Timnas Thailand U-23 vs Arab Saudi U-23 hingga China U-23 vs Korea Selatan U-23

JADWAL Piala Asia U-23 2024 hari ini, Jumat (19/4/2024) menyajikan empat pertandingan menarik. Seperti halnya Tim Nasional (Timnas) Thailand U-23 vs Arab Saudi U-23 hingga China U-23 kontra Korea Selatan U-23.

Setelah pada Kamis 18 April 2024 Grup A sudah memainkan matchday kedua mereka, kini giliran Grup B dan C yang akan memainkan laga keduanya. Timnas China U-23 vs Korea Selatan U-23 pun akan menjadi pertandingan pembuka pada laga hari ini, tepatnya pada pukul 20.00 WIB.

Di atas kertas, Korea Selatan U-23 pun sedikit diunggulkan ketimbang Chin U-23. Korea Selatan U-23 pun tengah dalam performa yang baik, terutama usai menang 1-0 atas Uni Emirat Arab (UEA) U-23 di matchday pertama.

Sedangkan China U-23 justru tengah terperosok di dasar klasemen usai kalah 0-1 dari Jepang. Jadi, China U-23 bisa jadi akan bermain mati-matian demi bisa memetik tiga poin dari Korea Selatan U-23.

Lalu laga Grup B lainnya, yakni UEA U-23 vs Jepang U-23 baru akan dimainkan pada pukul 22.30 WIB. Jepang U-23 sedikit diunggulkan untuk bisa mengatasi perlawanan UEA U-23.

Kemudian beralih ke Grup C, laga Thailand U-23 vs Arab Saudi U-23 akan dimainkan pada pukul 22.30 WIB. Pertandingan yang digelar di Stadion International Khalifa bisa dikatakan menjadi laga yang penting untuk Grup C.