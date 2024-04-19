Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Jumat 19 April 2024: Ada Timnas Thailand U-23 vs Arab Saudi U-23 hingga China U-23 vs Korea Selatan U-23

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |09:51 WIB
Jadwal Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Jumat 19 April 2024: Ada Timnas Thailand U-23 vs Arab Saudi U-23 hingga China U-23 vs Korea Selatan U-23
Timnas Thailand U-23 akan hadapi Arab Saudi U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

JADWAL Piala Asia U-23 2024 hari ini, Jumat (19/4/2024) menyajikan empat pertandingan menarik. Seperti halnya Tim Nasional (Timnas) Thailand U-23 vs Arab Saudi U-23 hingga China U-23 kontra Korea Selatan U-23.

Setelah pada Kamis 18 April 2024 Grup A sudah memainkan matchday kedua mereka, kini giliran Grup B dan C yang akan memainkan laga keduanya. Timnas China U-23 vs Korea Selatan U-23 pun akan menjadi pertandingan pembuka pada laga hari ini, tepatnya pada pukul 20.00 WIB.

Di atas kertas, Korea Selatan U-23 pun sedikit diunggulkan ketimbang Chin U-23. Korea Selatan U-23 pun tengah dalam performa yang baik, terutama usai menang 1-0 atas Uni Emirat Arab (UEA) U-23 di matchday pertama.

Sedangkan China U-23 justru tengah terperosok di dasar klasemen usai kalah 0-1 dari Jepang. Jadi, China U-23 bisa jadi akan bermain mati-matian demi bisa memetik tiga poin dari Korea Selatan U-23.

Timnas Thailand U-23

Lalu laga Grup B lainnya, yakni UEA U-23 vs Jepang U-23 baru akan dimainkan pada pukul 22.30 WIB. Jepang U-23 sedikit diunggulkan untuk bisa mengatasi perlawanan UEA U-23.

Kemudian beralih ke Grup C, laga Thailand U-23 vs Arab Saudi U-23 akan dimainkan pada pukul 22.30 WIB. Pertandingan yang digelar di Stadion International Khalifa bisa dikatakan menjadi laga yang penting untuk Grup C.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637641/pssi-kirim-sinyal-timnas-indonesia-fokus-ke-fifa-asean-cup-ketimbang-piala-aff-fgo.webp
PSSI Kirim Sinyal Timnas Indonesia Fokus ke FIFA ASEAN Cup Ketimbang Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/08/winger_timnas_indonesia_u_17_zahaby_gholy.jpg
Zahaby Gholy Beri Kabar Baik dari Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement