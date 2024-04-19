Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024 menarik untuk diketahui. Sebab laga yang disiarkan secara live di RCTI itu menjadi pertandingan penentu lolos atau tidaknya Garuda Muda ke babak perempatfinal.

Seperti yang diketahui, kans Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 kembali terbuka lebar usai matchday kedua Grup A dimainkan pada Kamis 18 April 2024. Awalnya, pasukan Shin Tae-yong mengalami hasil buruk di matchday pertama usai kalah 0-2 dari Qatar.

Beruntung saat melawan Australia U-23 di matchday kedua Grup A, Timnas Indonesia U-23 menang 1-0. Tiga poin itu membuat Garuda Muda kini bertengger di posisi kedua.

Selanjutnya Timnas Indonesia U-23 tinggal melawan Yordania U-23 di Grup A. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Pertandingan Grup A lainnya, yakni Qatar U-23 vs Australia U-23 pun juga dimainkan dalam waktu yang bersamaan dengan Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23. Kabar baiknya, Garuda Muda tak perlu bergantung dengan hasil pada laga lainnya.

Jadi, Timnas Indonesia U-23 bisa fokus melawan Yordania U-23. Untuk bisa lolos ke perempatfinal, maka Garuda Muda hanya butuh hasil imbang saja kontra Yordania U-23 yang saat ini hanya memiliki 1 poin.