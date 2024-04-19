Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |06:30 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024 menarik untuk diketahui. Sebab laga yang disiarkan secara live di RCTI itu menjadi pertandingan penentu lolos atau tidaknya Garuda Muda ke babak perempatfinal.

Seperti yang diketahui, kans Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 kembali terbuka lebar usai matchday kedua Grup A dimainkan pada Kamis 18 April 2024. Awalnya, pasukan Shin Tae-yong mengalami hasil buruk di matchday pertama usai kalah 0-2 dari Qatar.

Beruntung saat melawan Australia U-23 di matchday kedua Grup A, Timnas Indonesia U-23 menang 1-0. Tiga poin itu membuat Garuda Muda kini bertengger di posisi kedua.

Selanjutnya Timnas Indonesia U-23 tinggal melawan Yordania U-23 di Grup A. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23

Pertandingan Grup A lainnya, yakni Qatar U-23 vs Australia U-23 pun juga dimainkan dalam waktu yang bersamaan dengan Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23. Kabar baiknya, Garuda Muda tak perlu bergantung dengan hasil pada laga lainnya.

Jadi, Timnas Indonesia U-23 bisa fokus melawan Yordania U-23. Untuk bisa lolos ke perempatfinal, maka Garuda Muda hanya butuh hasil imbang saja kontra Yordania U-23 yang saat ini hanya memiliki 1 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/31/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Resmi! FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal Indonesia U-16 dan U-19
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement