HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Timnas Australia U-23: Permainan Indonesia Lebih Maju Satu Abad ketimbang Malaysia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |05:42 WIB
Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Timnas Australia U-23: Permainan Indonesia Lebih Maju Satu Abad ketimbang Malaysia!
Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
AKUN sepakbola asal Malaysia, @afiqrooney memuji permainan Timnas Indonesia U-23 usai kalahkan Australia 1-0 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024. Menariknya, akun yang kerap menginformasi berita sepakbola di Tiktok itu ikut menyinggung Timnas Malaysia, di mana ia melihat permainan Harimau Malaya tertinggal satu abad dengan Timnas Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, permainan Timnas Indonesia menjadi lebih baik semenjak ditangani oleh Shin Tae-yong. Terbukti dari peringkat FIFA Timnas Indonesia yang naik begitu pesat sejak dilatih oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

Bahkan pada Maret 2024 lalu, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam lima tahun mampu melewati posisi Malaysia. Garuda tepatnya kini menempati ranking 134 FIFA, sedangkan Malaysia berada di posisi 136 dunia.

Tak hanya di level senior, permainan Timnas Indonesia U-23 racikan Shin Tae-yong pun juga tak kalah hebat. Baru saja Timnas Indonesia U-23 memperlihatkan kualitasnya dengan menang 1-0 atas Australia di Qatar.

Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23

Berkat gol Komang Teguh di menit 45, kini harapan Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke babak perempatfinal pun kembali terbuka lebar. Melihat perkembangan pesat yang diperlihatkan Timnas Indonesia U-23 ternyata membuat akun @afiqrooney geram.

Media Malaysia itu bukan geram akan permainan Timnas Indonesia, melainkan karena sepakbola Malaysia kian tertinggal. Menurut media Malaysia itu, penyebab utama skuad Harimau Malaya kini tertinggal dari Timnas Indonesia adalah Kim Pan-gon.

Halaman:
1 2
      
