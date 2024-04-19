Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Qatar U-23 Menang 2-1 atas Yordania U-23

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |06:11 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Qatar U-23 Menang 2-1 atas Yordania U-23
Hasil Qatar U-23 vs Yordania U-23 untungkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 menarik untuk dibahas. Apalagi kans Garuda Muda untuk lolos dari fase grup tersebut semakin terbuka lebar usai Timnas Qatar U-23 menang 2-1 atas Yordania U-23.

Seperti yang diketahui, matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 baru saja dimainkan pada Kamis 18 April 2024. Dalam matchday kedua itu ada pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 dan Qatar U-23 kontra Yordania U-23.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa pun dimainkan lebih dulu. Hasilnya, pasukan Shin Tae-yong berhasil memetik tiga poin perdana berkat kemenangan 1-0, di mana satu-satunya gol di laga tersebut diciptakan Komang Teguh pada menit 45.

Setelahnya, giliran pertandingan Qatar U-23 vs Yordania U-23 dimainkan di Stadion Jassim bin Hamad. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Qatar U-23 menang dengan skor tipis 2-1.

Timnas Yordania U-23 vs Qatar U-23

Kemenangan Qatar U-23 atas Yordania U-23 membuat tim tuan rumah tersebut memastikan diri telah lolos ke perempatfinal. Sebab Qatar U-23 yang sudah mengoleksi 6 poin sudah tak mungkin terpental dari dua besar Grup A meski masih memiliki satu pertandingan lagi melawan Australia U-23.

Hasil Qatar U-23 vs Yordania U-23 pun juga menguntungkan Timnas Indonesia U-23. Sebab kini Timnas Indonesia U-23 yang bertengger di posisi kedua dengan 3 poin hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Yordania U-23 di laga pamungkas nanti, Minggu 21 April 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
