Klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia U-23 Masih di Posisi 2, Qatar U-23 Segel Tiket Perempatfinal!

Klasemen sementara Grup A di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

KLASEMEN Grup A Piala Asia U-23 2024 di matchday kedua sudah dirilis. Timnas Indonesia U-23 pun masih bertengger kukuh di posisi kedua. Sementara itu, Timnas Qatar U-23 berhasil mempertahankan posisinya di puncak klasemen hingga memastikan diri lolos ke perempatfinal.

Ya, laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 sudah rampung digelar. Dua duel seru tersaji, yakni mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 dan juga Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23.

Hasilnya, tuan rumah, Timnas Qatar U-23, sendiri sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1. Skuad muda The Maroons -julukan Timnas Qatar U-23- meraih kemenangan secara dramatis karena gol Mohammad Naceur Al Mannai di menit ke-90+13.

Kemenangan yang diraih di Jassim bin Hamad Stadium pada Kamis 18 April 2024 malam WIB itu membuat Qatar U-23 memastikan diri jadi tim pertama yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Mereka kini kukuh di puncak klasemen Grup A dengan 6 poin.

Sementara itu, posisi kedua di klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 kini diisi oleh Timnas Indonesia U-23. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- berhasil melesat dari dasar klasemen menuju posisi kedua usai menang atas Australia U-23.

Bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis (18/4/2024) malam WIB, pasukan Shin Tae-yong sukses menang 1-0. Gol semata wayang itu dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-45.