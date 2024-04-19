Hasil Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menang Dramatis 2-1, The Maroons Tim Pertama Lolos ke Perempatfinal!

HASIL Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Skuad muda The Maroons -julukan Timnas Qatar U-23- sukses menang tipis 2-1 pada laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024.

Duel Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23 digelar di Jassim bin Hamad Stadium pada Kamis (21/4/2024) malam WIB. Qatar menang dramatis berkat gol Mohammad Naceur Al Mannai di menit ke-90+13.

Kemenangan ini membawa Qatar U-23 memastikan diri jadi tim pertama yang lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Mereka kukuh di puncak klasemen Grup A dengan raihan 6 poin, unggul 3 angka dari Timnas Indonesia U-23 dan 5 poin dari Australia U-23 serta Yordania U-23.

Koleksi enam angka takkan menggeser skuad asuhan Ilidio Vale dari posisi dua besar yang menggaransi tiket babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sekalipun kalah dari Australia U-23 di laga pamungkas Grup A pada Minggu, 21 April 2024 malam WIB, Timnas Qatar U-23 dipastikan lolos ke babak selanjutnya.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Yordania U-23 langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Abdullah Abu Zema itu bermain ofensif menggedor pertahanan Qatar U-23 dengan skema 3-4-1-2.

Meski begitu, Qatar U-23 tampil solid pada awal babak pertama. Tim tuan rumah turnamen itu mengandalkan serangan balik cepat untuk memecah konsentrasi serangan Yordania U-23.

Jual beli serangan pun terlihat memasuki pertengahan pertandingan di babak pertama. Namun, Timnas Qatar U-23 akhirnya mampu memecah kebuntuan. Adalah Abdulla Alyazidi (40’) yang berhasil mencetak gol lewat tendangan terukurnya.

Usai gol tersebut, Timnas Yordania U-23 merespons dengan mencoba menguasai pertandingan. Akan tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai.