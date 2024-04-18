Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Rekor Unik Timnas Indonesia U-23 Setelah Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Efek Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |23:58 WIB
5 Rekor Unik Timnas Indonesia U-23 Setelah Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Efek Shin Tae-yong!
Berikut 5 rekor unik Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 rekor unik Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 di luar dugaan menumbangkan Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis (21/4/2024) malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U-23 dicetak Komang Teguh pada menit 45, memanfaatkan assist brilian Nathan Tjoe-A-On. Kelar pertandingan yang bikin Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024, ada sejumlah rekor unik tercipta. Apa saja?

Berikut 5 rekor unik Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024:

5. Pertama Kali Kalahkan Timnas Australia U-23

Timnas Indonesia U-23

Pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U-23 menang atas Timnas Australia U-23. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 selalu kalah dari Timnas Australia U-23, termasuk tumbang dua kali di Kualifikasi Piala Asia U-23 2022.

4. Kemenangan Pertama di Piala Asia U-23

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024)

Timnas Indonesia U-23 mencetak kemenangan pertama di Piala Asia U-23 setelah menumbangkan Timnas Australia U-23. Sekadar diketahui, edisi 2024 merupakan penampilan pertama Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23.

Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan dua laga untuk mencetak kemenangan perdana di Piala Asia U-23. Sebelumnya di laga pertama, Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-2 dari Timnas Qatar U-23.

