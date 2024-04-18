Piala Asia U-23 2024: Ernando Ari Banjir Pujian Setelah Tampil Gemilang di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23

Ernando Ari banjir pujian saat tampil gemilang di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23. (Foto: REUTERS)

PENJAGA gawang Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari, banjir pujian setelah tampil gemilang saat timnya menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis (18/4/2024) malam WIB. Bahkan nama kiper Persebaya Surabaya ini menjadi trending topic di platform media sosial X.

Tak heran Ernando Ari menjadi sorotan di luar Komang Teguh yang mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Australia U-23. Sepanjang laga, Ernando Ari membuat tiga penyelamatan penting, salah satunya menggagalkan eksekusi penalti penyerang Timnas Australia U-23, Mohamed Toure, di menit 25.

(Momen Ernando Ari gagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23. (Foto: X/@my_supersoccer)

Penampilan impresif Ernando Ari pun menjadi perbincangan hangat di media sosial X. Banyak orang menilai Ernando Ari layak menjadi pemain terbaik dalam laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23.

“Satu kali gagalkan penalti dan beberapa kali patahkan peluang emas lawan, Ernando on fire!,” tulis akun @medioclubID, dikutip pada Kamis (18/4/2024).

“ERNANDO ARI MAN OF THE MATCH,” tulis akun @labiebsadat yang juga takjub dengan penampilan apik Ernando.

Bahkan, akun resmi X Piala Asia juga ikut memuji penampilan apik dari kiper Persebaya Surabaya itu. Akun itu mengibaratkan Ernando sebagai tembok kokoh yang berhasil menjaga gawang Timnas Indonesia U-23.

“The Great Wall of Ernando Ari,” tulis @afcasiancup.