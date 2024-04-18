Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-23 2024: Ernando Ari Banjir Pujian Setelah Tampil Gemilang di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |23:04 WIB
Piala Asia U-23 2024: Ernando Ari Banjir Pujian Setelah Tampil Gemilang di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23
Ernando Ari banjir pujian saat tampil gemilang di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENJAGA gawang Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari, banjir pujian setelah tampil gemilang saat timnya menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis (18/4/2024) malam WIB. Bahkan nama kiper Persebaya Surabaya ini menjadi trending topic di platform media sosial X.

Tak heran Ernando Ari menjadi sorotan di luar Komang Teguh yang mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Australia U-23. Sepanjang laga, Ernando Ari membuat tiga penyelamatan penting, salah satunya menggagalkan eksekusi penalti penyerang Timnas Australia U-23, Mohamed Toure, di menit 25.

Momen Ernando Ari gagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23. (Foto: X/@my_supersoccer)

(Momen Ernando Ari gagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23. (Foto: X/@my_supersoccer)

Penampilan impresif Ernando Ari pun menjadi perbincangan hangat di media sosial X. Banyak orang menilai Ernando Ari layak menjadi pemain terbaik dalam laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23.

“Satu kali gagalkan penalti dan beberapa kali patahkan peluang emas lawan, Ernando on fire!,” tulis akun @medioclubID, dikutip pada Kamis (18/4/2024).

“ERNANDO ARI MAN OF THE MATCH,” tulis akun @labiebsadat yang juga takjub dengan penampilan apik Ernando.

Bahkan, akun resmi X Piala Asia juga ikut memuji penampilan apik dari kiper Persebaya Surabaya itu. Akun itu mengibaratkan Ernando sebagai tembok kokoh yang berhasil menjaga gawang Timnas Indonesia U-23.

“The Great Wall of Ernando Ari,” tulis @afcasiancup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637501/pssi-tepis-kabar-indonesia-ikut-ajakan-jepang-keluar-dari-afc-idf.webp
PSSI Tepis Kabar Indonesia Ikut Ajakan Jepang Keluar dari AFC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/28/zainudin_amali.jpg
PSSI Keluar dari AFC? Zainudin Amali Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement