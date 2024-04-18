Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kunci Sukses Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Ernando Ari Tampil Heroik!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |22:59 WIB
5 Kunci Sukses Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Ernando Ari Tampil Heroik!
Ernando Ari kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

5 kunci sukses Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Salah satunya ada faktor Ernando Ari yang tampil heroik dalam mengawal gawang skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Laga yang tersaji di Stadion Abdullah bin Khaliffa, Doha, Qatar, pada Kamis (18/4/2024) malam WIB itu sukses dimenangkan Timnas Indonesisa U-23 dengan skor 1-0.

Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U-23 langsung naik posisi di klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong kini menempati urutan kedua di klasemen sementara Grup A dengan 3 poin. Hal ini tentu saja menjaga asa Garuda Muda lolos ke perempatfinal.

Timnas Indonesia U-23 pun punya sederet kunci sukses dalam meraih kemenangan. Apa saja? Berikut 5 kunci sukses Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

5. Solidnya Lini Pertahanan Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23

Salah satu kunci sukses Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 adalah solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia U-23. Gawang Garuda Muda diketahui digempur habis oleh pasukan Antony Vidmar, utamanya di babak kedua.

Tetapi, Rizky Ridho cs berhasil bekerja fantastis. Mereka dengan sigap menghalau setiap serangan yang datang guna membantu Ernando Ari mengawal gawang Garuda Muda hingga tak kebobolan satu gol pun.

Padahal, statistik sendiri Olyroos -julukan Timnas Australia U-23- jauh lebih unggul dari Garuda Muda. Secara penguasaan bola, Australia U-23 unggul 64 persen. Mereka juga mencatatkan total 15 tembakan di mana 3 di antaranya tepat sasaran.

4. Hadirnya Amunisi Tambahan

Justin Hubner

Selain karena solidnya lini pertahanan, hadirnya amunisi baru di laga matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 ini juga membantu Garuda Muda meraih kemenangan. Di laga ini, Shin Tae-yong diketahui kedatangan pemain andalan lainnya, yakni Justin Hubner.

Justin Hubner diketahui absen di laga perdana Garuda Muda melawan Qatar U-23 karena belum dilepas klubnya, Cerezo Osaka. Tetapi kini, dia sudah bergabung ke Timnas Indonesia U-23 usai melakoni laga melawan Cerezo Osaka kemarin.

Justin Hubner pun langsung dimainkan Shin Tae-yong melawan Australia U-23. Dia turun di babak kedua menggantikan Jeam Kelly Sroyer. Kehadirannya makin membuat lini pertahanan skuad Garuda Muda solid.

Halaman:
1 2 3
      
