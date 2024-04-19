Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of The Match Laga Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Ernando Ari!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |00:07 WIB
Man of The Match Laga Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Ernando Ari!
Ernando Ari jadi man of the match laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MAN of the match laga Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Dia adalah penjaga gawang Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari Sutaryadi.

Ernando terpilih setelah melakukan empat penyelamatan krusial. Berkat aksi heroiknya, dia membantu Timnas Indonesia U-23 menang 1-0.

Ernando Ari

“Ernando Ari terpilih menjadi Man of the Match pada kemenangan melawan Australia U-23,” tulis akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), dikutip pada Kamis (18/4/2024).

“Total 4 penyelamatan, clean sheet & MOTM. Malam luar biasa bagi Ernando,” sambung tulisan tersebut.

Ernando Ari memang berhasil tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Kiper Persebaya Surabaya itu berhasil membawa Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Australia U-23 dengan skor tipis 1-0 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/28/49/1637525/jorge-martin-dipastikan-absen-di-motogp-portugal-2025-dqc.jpg
Jorge Martin Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/timnas_indonesia_u_17.jpg
Timnas Indonesia U-17 Adaptasi Cuaca Panas di Dubai Sebelum Piala Dunia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement