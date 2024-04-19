Man of The Match Laga Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Ernando Ari!

Ernando Ari jadi man of the match laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

MAN of the match laga Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Dia adalah penjaga gawang Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari Sutaryadi.

Ernando terpilih setelah melakukan empat penyelamatan krusial. Berkat aksi heroiknya, dia membantu Timnas Indonesia U-23 menang 1-0.

“Ernando Ari terpilih menjadi Man of the Match pada kemenangan melawan Australia U-23,” tulis akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), dikutip pada Kamis (18/4/2024).

“Total 4 penyelamatan, clean sheet & MOTM. Malam luar biasa bagi Ernando,” sambung tulisan tersebut.

Ernando Ari memang berhasil tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Kiper Persebaya Surabaya itu berhasil membawa Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Australia U-23 dengan skor tipis 1-0 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 malam WIB.