HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Kapten Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho Usai Menang 1-0 atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Fokus Lawan Yordania!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |23:38 WIB
Pesan Kapten Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho Usai Menang 1-0 atas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Fokus Lawan Yordania!
Rizky Ridho kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)
A
A
A

DOHA – Kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, menyampaikan pesan khsusus kepada rekan-rekannya usai menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Dia meminta skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tak terlarut dengan euforia kemenangan karena harus langsung fokus menatap laga berikutnya melawan Yordania U-23.

Rizky Ridho sendiri bersyukur timnya berhasil mempermalukan Australia U-23 1-0 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Kemenangan itu didapat lewat gol Komang Teguh di menit ke-45 dalam laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis (18/4/2024) malam WIB.

Rizky Ridho

Selepas pertandingan, Ridho senang Timnas Indonesia U-23 mampu melewati ujian berat melawan Australia U-23. Ungkapan syukur pemain berusia 22 tahun itu diunggah oleh akun X Piala Asia (@afcasiancup).

“Alhamdulillah hari ini kita dapat tiga poin,” kata Ridho dikutip dari unggahan @afcasiancup, Kamis (18/4/2024).

Halaman:
1 2
      
