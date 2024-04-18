Statistik Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Olyroos Unggul Segalanya, Garuda Muda Tetap Menang 1-0!

STATISTIK Timnas Indonesia U-23 saat menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Sebab, Olyroos -julukan Timnas Australia U-23- sebenarnya unggul segalanya dalam laga ini, tetapi menelan kekalahan.

Ya, Timnas Australia U-23 menelan kekalahan tipis dari Indonesia U-23 di Abdullah Bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Kamis (18/4/2024) malam WIB. Gol tunggal untuk Timnas Indonesia U-23 dicatatkan melalui tandukkan Komang Teguh (45’).

Meskipun kalah, Timnas Australia U-23 sejatinya dominan dalam pertandingan ini. Olyroos unggul dalam segala hal, di antaranya adalah penguasaan bola sebesar 64 persen, total 15 tembakan berbanding 6, dan 3 tembakan tepat sasaran berbanding 2.

Timnas Australia U-23 bahkan unggul dalam tendangan penjuru dengan rincian 9 berbanding 4. Namun demikian, pertahanan tebal dari Timnas Indonesia U-23 mampu mengantisipasi segala ancaman itu.