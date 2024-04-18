Ivar Jenner Minta Maaf, Buntut Reaksinya Usai Dapat Kartu Merah di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

Ivar Jenner minta maaf soal reaksinya usai dapat kartu merah di laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23. (Foto: Instagram/@ivarjenner)

DOHA – Gelandang Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner, meminta maaf buntut reaksinya usai dapat kartu merah di laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23 pada Piala Asia U-23 2024. Ivar juga membenarkan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) telah menolak banding PSSI terhadap kartu merahnya.

Diektahui, Ivar Jenner diganjar kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning kedua di laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23. Pemain berusia 20 tahun itu diusir keluar oleh wasit karena dianggap melakukan pelanggaran keras kepada salah satu pemain Qatar U-23.

Setelah Ivar diusir keluar pada awal babak kedua, Timnas Indonesia U-23 bermain dengan 10 orang. Tak sampai di situ, Ramadhan Sananta juga mendapatkan kartu merah langsung di pengujung babak kedua.

Timnas Indonesia U-23 pun harus mengakui kekalahan dari Qatar U-23 dengan skor 0-2 dalam laga yang digelar di Jassim Bin Hammad Stadium, Doha, Qatar pada Senin 15 April 2024 itu. Usai pertandingan, Ivar sempat bereaksi dengan mengunggah sindiran di Instagram pribadinya.

Ivar Jenner menuliskan kalimat ‘Menunggu VAR’ sambil mengunggah foto salah satu pemain Qatar U-23. Tiga hari berlalu, pemain Jong FC Utrecht itu akhirnya meminta maaf atas reaksi berlebihannya usai laga tersebut.

“Pertama-tama saya meminta maaf atas reaksi saya di catacomb setelah kartu merah. Saya sangat frustrasi (saat itu),” kata Ivar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Kamis (18/4/2024).