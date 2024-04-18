Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Jelang Lawan Timnas Australia U-23 Malam Ini

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 jelang melawan Timnas Australia U-23 malam ini. (Foto: PSSI)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 jelang melawan Timnas Australia U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin 15 April 2024 malam WIB.

Meski kalah di laga pertama, bukan berarti peluang Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah tertutup. Timnas Indonesia U-23 masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya melalui beberapa syarat.

(Timnas Indonesia U-23 siap tempur lawan Timnas Australia U-23. (Foto: PSSI)

Syarat pertama adalah menyapu bersih dua laga sisa kontra Timnas Australia U-23 (Kamis, 18 April 2024 pukul 20.00 WIB) dan Timnas Yordania U-23 (Minggu, 21 April 2024 pukul 22.30 WIB).

Jika memenangkan dua laga di atas, koleksi enam angka membuat Timnas Indonesia U-23 takkan tergeser dari posisi dua besar yang menjadi syarat lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Syarat kedua adalah meraup empat angka dari dua laga, semisal bermain imbang dengan Australia U-23 dan menang atas Yordania U-23. Namun, jika empat poin yang dikemas, Timnas Indonesia U-23 masih harus bergantung kepada hasil pertandingan lain.

Skuad asuhan Shin Tae-yong wajib berharap di laga lain, Timnas Qatar U-23 mengemas minimal empat angka dari dua laga sisa (konta Yordania U-23 dan Australia U-23). Kesimpulannya, bola ada di tangan Timnas Indonesia U-23.