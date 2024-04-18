Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit VAR Asal Thailand Pimpin Laga Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23, Bakal Dikerjai seperti Timnas Indonesia U-23?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |11:02 WIB
Wasit VAR Asal Thailand Pimpin Laga Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23, Bakal Dikerjai seperti Timnas Indonesia U-23?
Sivakorn Pu-udom (tengah) akan memimpin laga Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23 (Foto: Bangkok Post)
A
A
A

WASIT VAR asal Thailand, Sivakorn Pu-udom, bakal memimpin laga Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. Apakah gantian The Chivalrous bakal dikerjai seperti Timnas Indonesia U-23?

Nama Pu-udom kembali membangkitkan ingatan buruk. Pengadil asal Thailand itu lagi-lagi merugikan Timnas Indonesia setelah pada ajang Piala Asia 2023 di laga penyisihan grup kontra Timnas Irak.

Timnas Qatar U-23 vs Timnas Indonesia U-23 berakhir 2-0 (Foto: AFC)

Ketika itu, Pu-udom, yang bertugas sebagai asisten wasit VAR, tak memberi masukan soal gol kedua Irak yang berbau offside di ujung babak pertama. Alhasil, Timnas Indonesia tertinggal 1-2 dan akhirnya kalah dengan skor 1-3.

Pu-udom kembali berulah pada pertandingan Timnas Qatar U-23 vs Timnas Indonesia U-23, Senin 15 April 2024. Bertugas sebagai wasit VAR utama, ia lagi-lagi merugikan anak asuh Shin Tae-yong!

Intervensinya terhadap keputusan wasit Nasrullo Kabirov membuahkan penalti di ujung babak pertama. Indonesia U-23 tertinggal 0-1 dari tuan rumah dan akhirnya menelan hasil negatif dengan skor 0-2 di laga pertama Grup A Piala Asia U-23 2024.

Nah, Yordania berpotensi mengalami nasib serupa. Pu-udom kali ini malah bertugas sebagai wasit utama laga kontra Timnas Qatar U-23!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637379/adu-kelas-petenis-dunia-di-atp-masters-1000-rolex-paris-masters-2025-nonton-streaming-di-vision-veg.webp
Adu Kelas Petenis Dunia di ATP Masters 1000: Rolex Paris Masters 2025, Nonton Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Komentar Bojan Hodak Usai Saddil Ramdani Ngamuk Diganti Cepat saat Persib Lawan Persis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement