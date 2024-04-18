Wasit VAR Asal Thailand Pimpin Laga Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23, Bakal Dikerjai seperti Timnas Indonesia U-23?

WASIT VAR asal Thailand, Sivakorn Pu-udom, bakal memimpin laga Timnas Yordania U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. Apakah gantian The Chivalrous bakal dikerjai seperti Timnas Indonesia U-23?

Nama Pu-udom kembali membangkitkan ingatan buruk. Pengadil asal Thailand itu lagi-lagi merugikan Timnas Indonesia setelah pada ajang Piala Asia 2023 di laga penyisihan grup kontra Timnas Irak.

Ketika itu, Pu-udom, yang bertugas sebagai asisten wasit VAR, tak memberi masukan soal gol kedua Irak yang berbau offside di ujung babak pertama. Alhasil, Timnas Indonesia tertinggal 1-2 dan akhirnya kalah dengan skor 1-3.

Pu-udom kembali berulah pada pertandingan Timnas Qatar U-23 vs Timnas Indonesia U-23, Senin 15 April 2024. Bertugas sebagai wasit VAR utama, ia lagi-lagi merugikan anak asuh Shin Tae-yong!

Intervensinya terhadap keputusan wasit Nasrullo Kabirov membuahkan penalti di ujung babak pertama. Indonesia U-23 tertinggal 0-1 dari tuan rumah dan akhirnya menelan hasil negatif dengan skor 0-2 di laga pertama Grup A Piala Asia U-23 2024.

Nah, Yordania berpotensi mengalami nasib serupa. Pu-udom kali ini malah bertugas sebagai wasit utama laga kontra Timnas Qatar U-23!