Persib Bandung Lolos Championship Series Liga 1 2023-2024, Bojan Hodak Targetkan Finis di Peringkat Kedua

BOJAN Hodak memberikan tanggapannya dengan kepastian Persib Bandung lolos ke championship series Liga 1 2023-2024. Sang pelatih mengatakan timnya saat ini menargetkan untuk finis di posisk kedua.

Pelatih asal Kroasia ini memastikan perjalanan Persib di Liga 1 2023/2024 belum berakhir. Sebab timnya masih menyisakan tiga laga di reguler series melawan Persebaya Surabaya (20/4/2024), Borneo FC Samarinda (25/4/2024) dan PSS Sleman (30/4/2024).

“Lihat, ketika saya tiba ke sini, di bulan Juli, kami berada di urutan 16 dan targetnya adalah untuk bisa memasuki posisi empat besar,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (18/4/2024).

Saat itu, lanjutnya, banyak yang beranggapan Persib tidak bisa masuk ke empat besar di reguler series. Namun kini, Maung Bandung menjadi tim kedua setelah Borneo FC Samarinda yang memastikan lolos ke championship series.

Pasalnya, 56 poin yang sudah dikumpulkan Persib saat ini, tidak bisa dilalui tim peringkat lima dan enam sekalipun Marc Klok dan kawan-kawan mengalami kekalahan di tiga laga sisa.

“Sekarang target kami adalah mengamankan posisi kedua, karena itu akan memberi kami keuntungan di semifinal karena bermain di kandang di leg kedua,” tegasnya.