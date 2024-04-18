Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Lolos Championship Series Liga 1 2023-2024, Bojan Hodak Targetkan Finis di Peringkat Kedua

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |22:05 WIB
Persib Bandung Lolos Championship Series Liga 1 2023-2024, Bojan Hodak Targetkan Finis di Peringkat Kedua
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: PT LIB)
A
A
A

BOJAN Hodak memberikan tanggapannya dengan kepastian Persib Bandung lolos ke championship series Liga 1 2023-2024. Sang pelatih mengatakan timnya saat ini menargetkan untuk finis di posisk kedua.

Pelatih asal Kroasia ini memastikan perjalanan Persib di Liga 1 2023/2024 belum berakhir. Sebab timnya masih menyisakan tiga laga di reguler series melawan Persebaya Surabaya (20/4/2024), Borneo FC Samarinda (25/4/2024) dan PSS Sleman (30/4/2024).

 

“Lihat, ketika saya tiba ke sini, di bulan Juli, kami berada di urutan 16 dan targetnya adalah untuk bisa memasuki posisi empat besar,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (18/4/2024).

Saat itu, lanjutnya, banyak yang beranggapan Persib tidak bisa masuk ke empat besar di reguler series. Namun kini, Maung Bandung menjadi tim kedua setelah Borneo FC Samarinda yang memastikan lolos ke championship series.

Pasalnya, 56 poin yang sudah dikumpulkan Persib saat ini, tidak bisa dilalui tim peringkat lima dan enam sekalipun Marc Klok dan kawan-kawan mengalami kekalahan di tiga laga sisa.

“Sekarang target kami adalah mengamankan posisi kedua, karena itu akan memberi kami keuntungan di semifinal karena bermain di kandang di leg kedua,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637661/timnas-indonesia-u17-fokus-adaptasi-cuaca-jelang-piala-dunia-u17-qatar-zex.webp
Timnas Indonesia U-17 Fokus Adaptasi Cuaca Jelang Piala Dunia U-17 Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/09/25/capello.jpg
Capello Bela Tudor, tapi Dorong Spalletti Jadi Pelatih Baru Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement