Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cetak Gol Perdana di Liga 1 2023-2024, Kepercayaan Diri Febri Hariyadi Meningkat Jelang Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |20:09 WIB
Cetak Gol Perdana di Liga 1 2023-2024, Kepercayaan Diri Febri Hariyadi Meningkat Jelang Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya
Winger Persib Bandung Febri Hariyadi buka rekening gol bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib.co.id/Sutanto Nurhadi)
A
A
A

KEPERCAYAAN diri Febri Hariyadi meningkat setelah mencetak gol perdana di Liga 1 2023-2024. Hal itu disampaikan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyikapi gol perdana Febri Hariyadi saat Persib Bandung bermain 3-3 dengan Persita Tangerang di lanjutan Liga 1 2023-2024 pada Senin, 15 April 2024 sore WIB.

Sekadar diketahui, Febri Hariyadi menjalani musim yang sulit Bersama Persib Bandung musim ini. Sepanjang Liga 1 2023-2024 bergulir, winger 28 tahun ini baru delapan kali tampil.

Laga Persita Tangerang vs Persib Bandung berakhir 3-3

(Laga Persita Tangerang vs Persib Bandung berakhir 3-3)

Bahkan gol pertamanya baru tercipta awal pekan ini saat Persib Bandung bersua Persita Tangerang. Sayangnya, gol yang dicetak di menit ke-5 itu belum bisa mengantarkan Persib meraih kemenangan. Laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin itu berakhir dengan skor 3-3.

“Saya rasa itu (gol Febri Hariyadi) bagus bagi kepercayaan dirinya. Yang menjadi masalah dari Febri adalah, dia mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang bagus tapi masalahnya adalah kepercayaan diri,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung.

Pelatih asal Kroasia ini memahami apa yang dirasakan Febri Hariyadi. Apalagi, pemain yang beroperasi sebagai winger itu sudah cukup lama tidak tampil karena mengalami cedera.

“Dia cukup lama tidak tampil dengan bagus dan ini bagus karena dia bisa mulai mencetak gol lagi. Ini selalu bagus bagi seorang pemain menyerang dan ini bagus untuk kepercayaan diri dia,” tegas eks pelatih Timnas Malaysia U-19 ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637763/5-calon-pelatih-baru-timnas-indonesia-2-nama-beken-dicoret-kxq.webp
5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: 2 Nama Beken Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/31/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Resmi! FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal Indonesia U-16 dan U-19
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement