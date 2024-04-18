Cetak Gol Perdana di Liga 1 2023-2024, Kepercayaan Diri Febri Hariyadi Meningkat Jelang Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

KEPERCAYAAN diri Febri Hariyadi meningkat setelah mencetak gol perdana di Liga 1 2023-2024. Hal itu disampaikan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyikapi gol perdana Febri Hariyadi saat Persib Bandung bermain 3-3 dengan Persita Tangerang di lanjutan Liga 1 2023-2024 pada Senin, 15 April 2024 sore WIB.

Sekadar diketahui, Febri Hariyadi menjalani musim yang sulit Bersama Persib Bandung musim ini. Sepanjang Liga 1 2023-2024 bergulir, winger 28 tahun ini baru delapan kali tampil.

(Laga Persita Tangerang vs Persib Bandung berakhir 3-3)

Bahkan gol pertamanya baru tercipta awal pekan ini saat Persib Bandung bersua Persita Tangerang. Sayangnya, gol yang dicetak di menit ke-5 itu belum bisa mengantarkan Persib meraih kemenangan. Laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin itu berakhir dengan skor 3-3.

“Saya rasa itu (gol Febri Hariyadi) bagus bagi kepercayaan dirinya. Yang menjadi masalah dari Febri adalah, dia mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang bagus tapi masalahnya adalah kepercayaan diri,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung.

Pelatih asal Kroasia ini memahami apa yang dirasakan Febri Hariyadi. Apalagi, pemain yang beroperasi sebagai winger itu sudah cukup lama tidak tampil karena mengalami cedera.

“Dia cukup lama tidak tampil dengan bagus dan ini bagus karena dia bisa mulai mencetak gol lagi. Ini selalu bagus bagi seorang pemain menyerang dan ini bagus untuk kepercayaan diri dia,” tegas eks pelatih Timnas Malaysia U-19 ini.