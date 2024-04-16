Nick Kuipers Sebut Persib Bandung Seharusnya Menang atas Persita Tangerang

GIANYAR - Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, menyebut seharusnya timnya menang atas Persita Tangerang. Sayangnya, laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 itu berakhir dengan skor 3-3, Senin 15 April sore WIB.

Kuipers bahkan melihat seharusnya Persib bisa mencetak empat gol dan memimpin 4-0 di 30 menit babak pertama. Namun, Maung Bandung ini hanya mampu unggul 2-0 melalui Febri Hariyadi (5’) dan Ciro Alves (24’).

“Tapi tentunya dalam sepak bola wajar terjadi kegagalan memanfaatkan peluang,” ungkap Kuipers usai pertandingan, dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Bek bernomor punggung 2 itu melihat permainan di babak pertama cemerlang. Namun, jika empat gol berhasil disarangkan, tentu hasil akhir pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, itu akan berbeda.

“Tapi kami keluar dari ruang ganti di laga ini seperti yang tadi pelatih katakan, bermain buruk,” tutur Kuipers.

Benar saja, memasuki babak kedua, gawang Persib mengalami dua kali kebobolan melalui Irsyad Maulana (49’) dan Ramiro Fergonzi (58’ penalti). Meski sempat unggul kembali melalui David da Silva (90’), Persita mampu membalasnya melalui Fahreza Sudin.