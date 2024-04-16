Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nick Kuipers Sebut Persib Bandung Seharusnya Menang atas Persita Tangerang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |04:53 WIB
Nick Kuipers Sebut Persib Bandung Seharusnya Menang atas Persita Tangerang
Nick Kuipers menyayangkan hasil imbang 3-3 melawan Persita Tangerang (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

GIANYAR - Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, menyebut seharusnya timnya menang atas Persita Tangerang. Sayangnya, laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 itu berakhir dengan skor 3-3, Senin 15 April sore WIB.

Kuipers bahkan melihat seharusnya Persib bisa mencetak empat gol dan memimpin 4-0 di 30 menit babak pertama. Namun, Maung Bandung ini hanya mampu unggul 2-0 melalui Febri Hariyadi (5’) dan Ciro Alves (24’).

Persita Tangerang vs Persib Bandung

“Tapi tentunya dalam sepak bola wajar terjadi kegagalan memanfaatkan peluang,” ungkap Kuipers usai pertandingan, dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Bek bernomor punggung 2 itu melihat permainan di babak pertama cemerlang. Namun, jika empat gol berhasil disarangkan, tentu hasil akhir pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, itu akan berbeda.

“Tapi kami keluar dari ruang ganti di laga ini seperti yang tadi pelatih katakan, bermain buruk,” tutur Kuipers.

Benar saja, memasuki babak kedua, gawang Persib mengalami dua kali kebobolan melalui Irsyad Maulana (49’) dan Ramiro Fergonzi (58’ penalti). Meski sempat unggul kembali melalui David da Silva (90’), Persita mampu membalasnya melalui Fahreza Sudin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/11/1636673/pangsuma-fc-menang-telak-90-atas-raybit-fc-di-pekan-keempat-pfl-20252026-vah.jpg
Pangsuma FC Menang Telak 9â0 atas Raybit FC di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/fafage_banua_menang_dramatis_2_1_atas_kuda_laut_nu.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Raih Kemenangan Dramatis atas Kuda Laut Nusantara 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement