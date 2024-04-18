Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persik Kediri Dibantai Bhayangkara FC 0-7, Marcelo Rospide Nilai Permainan Macan Putih Memalukan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |00:09 WIB
Persik Kediri Dibantai Bhayangkara FC 0-7, Marcelo Rospide Nilai Permainan Macan Putih Memalukan
Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, mengaku kecewa usai timnya kena bantai 0-7 Bhayangkara FC di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Rospide menilai permainan Persik Kediri sangat memalukan di laga tersebnut.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- menelan kekalahan memalukan saat bertandang ke markas Bhayangkara FC di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (16/4/2024) malam WIB. Bayangkan saja, mereka kalah telah dengan skor 0-7.

Padahal jika melihat segi posisi, The Guardian -julukan Bhayangkara FC- sedang berada di zona degradasi. Beda cerita dengan Persik yang saat ini sedang berburu tiket Championship Series. Tapi secara mengejutkan, Bhayangkara FC sukses meraih kemenangan telak.

Usai laga, Rospide meluapkan kekecewaannya. Juru taktik berusia 53 tahun itu tidak habis pikir mengapa tim asuhannya bisa bermain sangat buruk dan menelan kekalahan yang memalukan.

“Saya minta maaf kepada seluruh pendukung Persik. Sebagai tim profesional dan pemain profesional, apa yang ditunjukan malam ini sangat memalukan,” kata Rospide dalam jumpa pers usai laga, Selasa (16/4/2024).

Di lain sisi, Rospide mengakui kalau Bhayangkara FC bermain sangat baik dan tidak mencerminkan posisi yang saat ini sedang mereka duduki. Pelatih asal Brasil ini benar-benar tidak bisa melupakan hasil pahit yang diderita Persik malam hari ini.

Halaman:
1 2
      
