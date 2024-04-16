Hasil Bhayangkara FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Ngamuk Menang 7-0, The Guardian Tunda Degradasi!

HASIL Bhayangkara FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Guardian -julukan Bhayangkara FC- pesta gol 7-0.

Duel Bhayangkara FC vs Persik Kediri digelar di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (16/4/2024) pukul 19.00 WIB. Kemenangan besar Bhayangkara FC dalam laga ini membuat mereka menunda degradasi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publiknya sendiri, The Guardians tampil sangat percaya diri. Mereka bahkan sukses cetak gol cepat di menit pertama lewat Matias Mier yang membawa unggul 1-0 atas Persik Kediri.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- mencoba untuk membalasnya. Akan tetapi, tim polesan Marcelo Rospide masih cukup kesulitan untuk menembus pertahanan Bhayangkara FC.

Namun sialnya, Persik Kediri harus kecolongan di menit ke-19. Di mana lagi-lagi Mier sukses mencatatkan namanya kembali di papan skor sehingga membawa Bhayangkara FC unggul 2-0.

Persik mencoba untuk memperkecil kedudukan di sisa waktu yang ada. Namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Pada akhirnya, Bhayangkara FC unggul 1-0 atas Macan Putih di babak pertama.