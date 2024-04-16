Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Ngamuk Menang 7-0, The Guardian Tunda Degradasi!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |21:27 WIB
Hasil Bhayangkara FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Ngamuk Menang 7-0, The Guardian Tunda Degradasi!
Laga Bhayangkara FC vs Persik Kediri. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

HASIL Bhayangkara FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Guardian -julukan Bhayangkara FC- pesta gol 7-0.

Duel Bhayangkara FC vs Persik Kediri digelar di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (16/4/2024) pukul 19.00 WIB. Kemenangan besar Bhayangkara FC dalam laga ini membuat mereka menunda degradasi.

Bhayangkara FC vs Persik Kediri

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publiknya sendiri, The Guardians tampil sangat percaya diri. Mereka bahkan sukses cetak gol cepat di menit pertama lewat Matias Mier yang membawa unggul 1-0 atas Persik Kediri.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- mencoba untuk membalasnya. Akan tetapi, tim polesan Marcelo Rospide masih cukup kesulitan untuk menembus pertahanan Bhayangkara FC.

Namun sialnya, Persik Kediri harus kecolongan di menit ke-19. Di mana lagi-lagi Mier sukses mencatatkan namanya kembali di papan skor sehingga membawa Bhayangkara FC unggul 2-0.

Persik mencoba untuk memperkecil kedudukan di sisa waktu yang ada. Namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Pada akhirnya, Bhayangkara FC unggul 1-0 atas Macan Putih di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/49/1636953/alex-marquez-juara-motogp-malaysia-2025-francesco-bagnaia-gagal-finis-dxa.webp
Alex Marquez Juara MotoGP Malaysia 2025, Francesco Bagnaia Gagal Finis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/bintang_timur_surabaya_bts_menang_telak_51_atas.jpg
Hasil Pro Futsal League: Bintang Timur Surabaya Hajar Halus FC, Rian Gomes Cetak Dua Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement