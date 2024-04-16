Hasil PSM Makassar vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Juku Eja Menang 3-1!

HASIL PSM Makassar vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Juku Eja -julukan PSM Makassar- pun sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Duel PSM Makassar vs PSIS Semarang dalam pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Selasa (16/4/2024) malam WIB. PSM tertinggal lebih dulu oleh gol Tri Setiawan (29’) di babak pertama sebelum akhirnya mencetak tiga gol di babak kedua lewat Kenzo Nambu (58’) dan dwi gol Yakob Sayuri (62’ dan 83’).

Kemenangan itu membuat PSM menjaga asa untuk lolos ke babak champinships series di mana mereka saat ini duduk di peringkat sembilan dengan jarak enam angka dari PSIS yang berada di batas zona empat besar. Namun, Taisei Marukawa dkk terancam turun dari posisi keempat jika Madura United mampu meraih kemenangan pekan ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIS mendominasi penguasaan bola di menit-menit awal, sedangkan PSM lebih banyak menunggu dan memanfaatkan serangan balik. Pada menit sembilan, tim ruan rumah mengancam lewat tendangan jarak jauh Yakob Sayuri yang mengarah tepat ke pelukan Rizky Darmawan.

Dua menit berselang, gantian Victor Mansaray yang menebar ancaman di lini pertahanan tim tamu lewat sebuah skema serangan balik cepat. Sayangnya, tendangan keras yang dilpeaskannya dari kotak penalti masih menyamping tipis di sisi kiri gawang.

Keasyikan menyerang, Juku Eja -julukan PSM- malah kebobolan pada menit 29 oleh agol Tri Setiawan. Sebuah aksi individu ciamik ditampilkan Taisei Marukawa untuk menusuk ke dalam kotak penalti sebelum kemudian melepaskan umpan tarik yang disambar dengan apik oleh Tri.

Pada menit 33, PSM hampir menyamakan kedudukan, tetapi sepakan Mansaray dari jarak dekat malah membentur mistar gawang. Setelah itu, tempo pertandingan menurun.

Terus menekan, PSM mendapatkan peluang emas pada menit 43 lewat kerjasama apik Daffa Salman dan Adilson Silva. Akan tetapi, Daffa menendang bola terlalu lemah ketika berhadapan langsung dengan kiper sehingga bola bisa ditangkap dengan mudah. Skor 1-0 untuk keunggulan PSIS pun bertahan hingga turun minum.