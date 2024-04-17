Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Iwate Grulla Morioka vs Cerezo Osaka di Piala Liga Jepang 2024: Jadi Starter, Justin Hubner Bantu The Sakura Menang 1-0

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |18:31 WIB
Hasil Iwate Grulla Morioka vs Cerezo Osaka di Piala Liga Jepang 2024: Jadi Starter, Justin Hubner Bantu <i>The Sakura</i> Menang 1-0
Pemain Cerezo Osaka, Justin Hubner. (Foto: Instagram/cerezo_osaka)
IWATE – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner berhasil membantu timnya, Cerezo Osaka menang atas Iwate Grulla Morioka di babak kedua Piala Liga Jepang 2024, pada Rabu (17/4/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Iwagin, Hubner yang bermain sejak menit pertama hingga akhir laga pun membantu tim berjuluk The Sakura itu menang 1-0.

Jalannya Pertandingan

Tampil sebagai starter, Hubner berduet dengan Koji Toriumi sebagai bek tengah. Mereka tampil solid sepanjang pertandingan untuk menjaga lini pertahanan Cerezo Osaka.

Sepanjang pertandingan, Grulla Morioka hanya mampu melepaskan lima tembakan saja. Namun, hanya tiga yang mampu tepat sasaran.

Hubner juga sangat baik dalam mengalirkan bola di lini belakang. Dia minim membuat kesalahan hingga membantu timnya memiliki 69 persen penguasaan bola.

Pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers itu juga cukup keras ketika mengawal lawan. Hasilnya, di babak kedua, tepatnya pada menit 64, dia diganjar kartu kuning oleh wasit.

Justin Hubner

Gol kemenangan Cerezo Osaka sendiri datang pada menit 67. Adalah Vitor Bueno yang mencatatkan namanya di papan skor.

Hingga peluit panjang dibunyikan, Hubner berhasil menjaga pertahanan Cerezo Osaka dengan kukuh dan mencatatkan clean sheet. Dengan penampilan solidnya itu bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, bek berusia 20 tahun itu bakal mendapatkan start pertamanya di Liga Jepang 2024.

Hubner sendiri sebelumnya dikabarkan bakal menyusul Marselino Ferdinan dan kolega di Timnas Indonesia U-23 untuk tampil di ajang Piala Asia U-23 2024. Dia disebut bakal berangkat ke Qatar pada hari ini, Rabu (17/4/2024).

