Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 Setelah Justin Hubner Gagal Jadi Starter: Nathan Tjoe-A-On Jadi Gelandang!

Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 setelah Justin Hubner gagal jadi starter. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 setelah Justin Hubner gagal menjadi starter akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Abdullah Bin Khalifa Stadium, Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Sayangnya jelang laga nanti, Timnas Indonesia U-23 tak dapat menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta harus menjalani skorsing karena mendapat kartu merah saat tumbang 0-2 dari Timnas Qatar U-23.

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

Sementara Justin Hubner, kecil peluangnya tampil dari awal laga. Sebab, pemain 20 tahun ini baru berangkat dari Jepang ke Qatar pada hari ini, Rabu (17/4/2024) malam WIB.

Tak sampai di situ, Justin Hubner juga takkan dalam kondisi terbaik. Selain harus menjalani penerbangan panjang, Justin Hubner juga akan melakoni pertandingan pada sore ini puku 16.00 WIB.

Justin Hubner bermain sebagai starter dalam laga Iwate Grulla Morioka vs Cerezo Osaka di babak kedua Piala Liga Jepang 2024. Karena itu, Justin Hubner hampir pasti tidak menjadi starter untuk laga besok.

Lantas, formasi apa yang akan diturunkan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini masih mengandalkan formasi andalannya, yalni 3-4-3.