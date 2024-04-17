Jelang Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23, Wasit Arab Saudi Batasi Kolom Komentar di Instagram!

JELANG memimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, wasit asal Arab Saudi, Majed Mohammed Al-Shamrani, membatasi kolom komentar di Instagram.

Majed Mohammed Al-Shamrani yang memiliki akun Instagram @mshammari8, sepertinya tak mau bersinggungan dengan netizen Indonesia. Terlebih, ia pernah menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia kelar memimpin laga Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Vietnam U-22 yang berakhir 0-3 untuk kekalahan skuad Garuda Muda di final SEA Games 2019.

(Majeed Mohammed Al-Shamrani pimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23)

Nantinya, Majed Alshamrani akan didampingi dua asisten wasit asal Arab Saudi, Hesham Al Rafei dan Omar Ali Aljamal. Adapun Hussein Abo Yehia dari Lebanon sebagai wasit keempat.

Sistem VAR juga akan digunakan dalam pertandingan ini dengan Abdullah Dhafer Al Shehri dari Arab Saudi sebagai wasit VAR dan Mohammed Obaid Khadim dari Uni Emirat Arab sebagai asisten wasit VAR.

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 yang berlangsung pada Kamis, 18 April 2024 pukul 20.00 WIB diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh drama. Mampukah Majed Alshamrani memimpin jalannya pertandingan dengan baik dan adil?

