Tanpa Ivar Jenner dan Sananta, Bagaimana Formasi Timnas Indonesia U-23 Lawan Australia? Ini Prediksinya!

Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 di iNews. (Foto: MNC Media)

TIMNAS Indonesia U-23 akan menghadapi Australia di matchday kedua Piala Asia U-23 2024 pada Kamis (18/4/2024). Pertandingan ini menjadi krusial bagi Garuda Muda untuk melaju ke babak selanjutnya.

Sayangnya, dua pemain kunci, Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta harus absen karena mengantongi kartu merah di pertandingan sebelumnya melawan Qatar. Hal ini mengharuskan pelatih Shin Tae-yong untuk memutar otak dan merombak strateginya demi memperkuat pertahanan Indonesia.

Dengan absennya Jenner dan Sananta, Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 yang lebih defensif. Berikut perkiraan susunan pemainnya:

Kiper: Ernando Ari

Bek: Muhammad Ferarri, Rizky Ridho, Nathan Tjoe-A-On

Gelandang: Fajar Fathur, Arkhan Fikri, Pratama Arhan, Justin Hubner

Penyerang: Marselino Ferdinan, Rafael Struick, Witan Sulaeman

Timnas Indonesia U-23 diharapkan tetap kuat menghadapi tim kuat Australia yang memiliki kemampuan impresif meskipun kehilangan Jenner dan Sananta. Namun, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang mampu meramu strategi jitu.

