HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Barcelona Resmi Gagal Lolos ke Piala Dunia Antarklub 2025: Kylian Mbappe Jadi Penyebabnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |11:06 WIB
Barcelona Resmi Gagal Lolos ke Piala Dunia Antarklub 2025: Kylian Mbappe Jadi Penyebabnya!
Barcelona gagal lolos ke Piala Dunia Antarklub 2025. (Foto: REUTERS)
A
A
A

BARCELONA resmi gagal lolos ke Piala Dunia Antarklub 2025. Kepastian itu didapat setelah Blaugrana -julukan Barcelona- kalah 1-4 dari Paris Saint-Germain (PSG) di leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024 pada Rabu (17/4/2024) dini hari WIB.

Dalam laga dini hari tadi, Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan PSG lewat dua gol yang dicetak. Pesepakbola 25 tahun itu mencetak gol ketiga dan keempat PSG, sekaligus membuat Les Parisiens -julukan PSG- berbalik unggul agregat 6-4 atas Barcelona.

Barcelona gagal lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: REUTERS)

Barcelona gagal lolos ke semifinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: REUTERS)

Gugurnya Barcelona di perempatfinal Liga Champions 2023-2024 berujung panjang. Mengutip dari Barca Universal, gugurnya Blaugrana -julukan Barcelona- membuat mereka gagal ambil bagian di Piala Dunia Antarklub 2025.

Sekadar diketahui, Piala Dunia Antarklub 2025 yang diadakan di Amerika Serikat akan diikuti 32 negara. Dari 32 negara itu, 12 slot di antaranya diisi perwakilan UEFA atau Eropa.

Dari 12 slot yang tersedia, 11 di antaranya sudah terisi. Mereka ialah Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG , Inter Milan , FC Porto , Benfica , Borussia Dortmund dan Juventus. Kabarnya, satu slot lagi akan diperebutkan Arsenal dan RB Salzburg.

