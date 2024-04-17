Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris 2023-2024: Mauricio Pochettino Sebut Chelsea Buat Keputusan Tepat Rekrut Cole Palmer

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |02:16 WIB
Liga Inggris 2023-2024: Mauricio Pochettino Sebut Chelsea Buat Keputusan Tepat Rekrut Cole Palmer
Cole Palmer mencetak empat gol saat Chelsea menang telak 6-0 atas Everton di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Mauricio Pochettino menilai Chelsea membuat keputusan tepat untuk merekrut Cole Parmer. Sang pelatih terang-terangan mengaku takjub dengan kualitas gelandang berusia 20 tahun tersebut.

Chelsea berhasil meraih kemenangan telak 6-0 atas Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stamford Bridge Stadium, Selasa (16/4/2024) dini hari WIB.

Cole Palmer (13', 18', 29', 64'P), Nicolas Jackson (44') dan Alfie Gilchrist (90') menjadi pencetak gol dalam kemenangan Chelsea. Hasil tersebut membuat The Blues -julukan Chelsea- belum terkalahkan di lima laga terakhir Liga Inggris musim ini.

Saat ini, Chelsea sedang menempati posisi kesembilan di klasemen sementara dengan 47 poin dari 31 pertandingan. Tim asal London itu tertinggal 16 poin dari Aston Villa yang menempati posisi keempat.

Sementara Mauricio Pochettino mengatakan Cole Palmer memberikan dampak besar sejak pertama kali bergabung dengan Chelsea. Ia pun tak terkejut dengan Cole Palmer yang terbiasa mencetak gol, karena hal tersebut sudah ditunjukkannya sejak masih berada di Manchester City.

“Dampaknya terhadap tim luar biasa sejak hari pertama,” kata Mauricio Pochettino dikutip dari laman resmi Chelsea, Selasa (16/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1637017/pangsuma-fc-taklukkan-kuda-laut-nusantara-52-di-pro-futsal-league-pfl-20252026-seri-4-kota-tangerang-dvr.webp
Pangsuma FC Taklukkan Kuda Laut Nusantara 5â2 di Pro Futsal League (PFL) 2025/2026 Seri 4 Kota Tangerang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/bintang_timur_surabaya_bts_menang_telak_51_atas.jpg
Hasil Pro Futsal League: Bintang Timur Surabaya Hajar Halus FC, Rian Gomes Cetak Dua Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement