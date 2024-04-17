Liga Inggris 2023-2024: Mauricio Pochettino Sebut Chelsea Buat Keputusan Tepat Rekrut Cole Palmer

Cole Palmer mencetak empat gol saat Chelsea menang telak 6-0 atas Everton di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)

LONDON - Mauricio Pochettino menilai Chelsea membuat keputusan tepat untuk merekrut Cole Parmer. Sang pelatih terang-terangan mengaku takjub dengan kualitas gelandang berusia 20 tahun tersebut.

Chelsea berhasil meraih kemenangan telak 6-0 atas Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stamford Bridge Stadium, Selasa (16/4/2024) dini hari WIB.

Cole Palmer (13', 18', 29', 64'P), Nicolas Jackson (44') dan Alfie Gilchrist (90') menjadi pencetak gol dalam kemenangan Chelsea. Hasil tersebut membuat The Blues -julukan Chelsea- belum terkalahkan di lima laga terakhir Liga Inggris musim ini.

Saat ini, Chelsea sedang menempati posisi kesembilan di klasemen sementara dengan 47 poin dari 31 pertandingan. Tim asal London itu tertinggal 16 poin dari Aston Villa yang menempati posisi keempat.

Sementara Mauricio Pochettino mengatakan Cole Palmer memberikan dampak besar sejak pertama kali bergabung dengan Chelsea. Ia pun tak terkejut dengan Cole Palmer yang terbiasa mencetak gol, karena hal tersebut sudah ditunjukkannya sejak masih berada di Manchester City.

“Dampaknya terhadap tim luar biasa sejak hari pertama,” kata Mauricio Pochettino dikutip dari laman resmi Chelsea, Selasa (16/4/2024).