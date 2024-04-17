Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Mikel Arteta Pede Arsenal Kalahkan Bayern Munich demi Tiket Semifinal Liga Champions 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |11:02 WIB
Mikel Arteta Pede Arsenal Kalahkan Bayern Munich demi Tiket Semifinal Liga Champions 2023-2024
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNCHEN - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta mengaku percaya diri timnya bisa kalahkan Bayern Munich di leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Allianz Arena, Kamis (18/4/2024) dini hari WIB.

Pada pertemuan leg pertama, kedua tim harus puas bermain imbang 2-2. Untuk itu, leg kedua nanti akan menjadi penentuan bagi kedua tim dalam perebutan tiket ke semifinal.

Mikel Arteta mengatakan timnya akan berusaha tampil apik sejak awal laga melawan tim tuan rumah. Tentunya The Gunners -julukan Arsenal sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk laga itu.

"Sebuah penampilan yang membawa kami ke semifinal Liga Champions. Semua persiapan telah dilakukan untuk mencapai hal itu, dan memperolehnya," kata Mikel Arteta dilansir dari laman Arsenal, Rabu (17/4/2024).

"Kami telah siap selama 10 bulan dan semua yang kami lakukan musim lalu untuk memulai perjalanan di Liga Champions setelah bertahun-tahun," tambahnya.

Pelatih berusia 32 tahun itu mengatakan kans Arsenal lolos ke semifinal Liga Champions terbuka lebar. Namun, timnya wajib mengalahkan Bayern Munich dalam laga nanti meskipun tidak akan mudah.

Halaman:
1 2
      
