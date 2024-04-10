Liga Champions 2023-2024: Mikel Arteta Tak Masalah Arsenal Hanya Main Imbang Kontra Bayern Munich

LONDON - Mikel Arteta tidak terlalu mempermasalahkan hasil imbang Arsenal saat menghadapi Bayern Munich di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Bermain di Stadion Emirates, Rabu (10/4/2024), kedua tim harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2.

Arteta menilai The Gunners -juljkan Arsenal- berusaha menampilkan performa terbaik sejak awal laga karena menargetkan kemenangan. Namun, dia nilai timnya mendapatkan perlawanan ketat dari Bayern Munich.

"Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Kami dominan. Kami bermain di ar0ea pertahanan lawan," kata Mikel Arteta dilansir dari laman Arsenal, Rabu (10/4/2024).

Pemain berusia 42 tahun itu mengatakan timnya berusaha keras untuk mencetak gol demi gol ke gawang Bayern Munich Namun, menurutnya pertahanan Die Roten -julukan Bayern Munich- cukup tangguh dalam laga tersebut.

"Sangat sulit untuk menembus lawan dan menciptakan peluang berkualitas besar melawan lawan dengan level seperti ini," katanya.

Mikel Arteta mengatakan terpenting timnya tidak mengalami kekalahan dalam laga itu karena masih ada pertemuan kedua. Dia pun mengapresiasi dukungan besar para suporter sepanjang 90 menit.