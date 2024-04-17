Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Geser Harry Kane, Kylian Mbappe Melesat ke Puncak!

DAFTAR top skor Liga Champions 2023-2024 akan dibahas Okezone. Penyerang PSG, Kylian Mbappe, melesat ke puncak menggeser striker Bayern Munich, Harry Kane.

Mbappe menambah koleksi dua gol saat membawa PSG meraih kemenangan di markas Barcelona pada leg kedua perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Les Parisiens -julukan PSG- menang meyakinkan dengan skor akhir 4-1.

Mbappe mencetak brace di menit ke-61 dan 89' di laga kali ini. Sementara dua gol PSG lainnya dicetak Ousmane Dembele (40') dan Vitinha (54').

Kemenangan itu sekaligus membawa pasukan Luis Enrique melaju ke partai final. Secara keseluruhan PSG menang agregat 6- 4 atas Barcelona.

Sementara itu, Harry Kane sebagai penantang terdekat Kylian Mbappe di daftar top skor sementara baru akan membawa Bayern Munich menjamu Arsenal. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Allianz Arena dini hari nanti.